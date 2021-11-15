Ростех назвал стоимость бизнес-джета Aurus

Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 млн долларов, сообщил на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса «люкс» – вертолета «Ансат» Aurus Design и линейки представительских лимузинов.

«Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 млн долларов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 млн долларов, в зависимости от комплектации», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: «Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тыс. километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко».

И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес.

«За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе «Суперджета», причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет», – заключил Чемезов.

Напомним, в сентябре глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме сообщил, что самолет SSJ100 может быть выполнен в стиле бренда Aurus, такая коллаборация «не за горами».