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В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов
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В городе Пущино Московской области исчезли шестеро студентов-иностранцев, их ищут правоохранительные органы, сообщили в региональном ГУ МВД.
«10 ноября в дежурную часть отдела полиции «Пущинский» поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавших, по факту исчезновения началась проверка.
Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».
В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.
Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».
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Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Он также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Нарышкин ответил Западу на критику имперской политики России
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«Нашей стране иногда пытаются выставить счет за якобы эксплуатацию имперских окраин. Однако, в отличие от большинства других империй, в России невозможно было отделить метрополию от колонии», – заявил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвященном 300-летию образования Российской империи.
«Совсем недавно мы отмечали 300-летие провозглашения России империей. Наша страна приобрела этот высокий статус благодаря преобразованиям Петра I, позволившим одержать верх в Северной войне, осуществить глубокие и давно назревшие реформы», – сказал директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, напомнив, что позднее наша страна стала крупнейшей континентальной империей мира. «Вершиной имперской дипломатии», по его словам, следует признать Венский конгресс 1814-1815 годов, по итогам которого были определены новые границы государств Европы. Причем Россия в тот момент протянула руку побежденной Франции, чтобы совместно установить мир на континенте.
«Печально, что об этой исторической роли нашей страны - гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов так называемой «большой Европы» – сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать», – посетовал глава СВР.
В четверг в МГУ состоялся международный круглый стол: «Два века Российской империи», участники которого поделились мнениями о важности победы нашей страны в Северной войне, по итогам которой Петр I принял на себя титул «Императора всероссийского».
«Знание и понимание причастности России к Российской империи нужно для того, чтобы отвечать ряду иностранных государств на критику внутренней политики нашей страны», – пояснил Нарышкин, выступая на круглом столе. Он считает, что Россия в любой момент своей истории, и сейчас в том числе, уделяла особо внимание развитию своих отдаленных регионов. «Центр и регионы никогда не разделяли океаны, поэтому от благополучия на периферии напрямую зависела и безопасность центра», – подчеркнул Нарышкин.
Окраинные территории никогда не были источником обогащения для государства, подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, и.о. декана факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов. «В силу специфики страны все окраины значительно отставали в развитии от центра, который, в свою очередь, был для них источником инвестиций», – напомнил парламентарий.
«Россия, как и СССР, как и Российская империя, во главу угла ставили гражданское равноправие», – напомнил, в свою очередь, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он указал на важность внесенной в прошлом году в Конституцию поправки о том, что русский народ является государствообразующим. По его мнению, поправка подчеркивает роль русского народа в объединении всех людей, проживающих на этой территории. Как тогда, так и сейчас, Россия стала лучшей альтернативой удельной и национальной раздробленности от Балтики до Дальнего Востока», – подчеркнул он.
При всем при этом, 300-летие принятия Петром I титула императора в обществе прошло незаметно, и это обнажило недостаточное понимание нашей страной своей роли в мировой истории, посетовал Затулин. «Профессиональные историки и все остальное общество также не могут быть оправданы – они должны чутко реагировать на такие даты и обращаться с запросами к власти, которая, как мы видим, поддержала нашу инициативу», – указал он. Кстати, в следующем году исполнится 100 лет с момента образования СССР, и уж будьте уверены – коммунисты придадут этой теме максимально громкое звучание, предупредил Затулин.
Создание империи 300 лет назад заложило основы системы образования, добавил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Уже через три-четыре года после превращения России в империю в ней появился первый университет в Москве. Спустя еще несколько десятилетий были открыты университеты в Казани, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове и других городах. Новые университеты появлялись вплоть до начала ХХ века и дальше, развивалось профессиональное высшее образование. Это стало возможным благодаря тому, что с самого начала Российской империи образование осознавалось как дело государственной важности», – подчеркнул руководитель вуза.
Накануне депутаты Госдумы выпустили заявление «Трехсотлетие Российской империи – важная веха в непрерывной истории российской государственности». Депутаты заявили о поддержке инициатив международной и российской общественности, наших соотечественников в стране и за рубежом, приуроченных к юбилею создания империи.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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На Украине нашли замену газу из России
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В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».
Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Эрдоган создал Организацию тюркских государств
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Совет сотрудничества тюркоязычных государств теперь носит новое название – Организация тюркских государств, объявил об этом 12 ноября президент Турции Тайип Эрдоган по итогам VIII саммита стран–членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.
«Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться», – цитирует Эрдогана ТАСС.
Эрдоган в ходе выступления обозначил цели «Организации тюркских государств». Среди планов указано принятие документа «Видение тюркского мира до 2040 года».
«Мы стремимся к тому, чтобы тюркский мир способствовал стабильности внутри и вокруг себя, играл бы ведущую роль в решении глобальных проблем, был безопасным и процветающим», – сказал президент.
По словам политика, в Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов.
«Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, еще больше обогатится», – сказал глава.
Разделен Кипр между двумя общинами с 1974 года. В 1983 году была образована ТРСК, которую признала только Анкара. Попытки урегулировать проблему не привели к положительному результату.
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.
На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».
Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.
Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
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Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
Лавров: Принятие закона о переходном периоде повлечет выход Киева из Минских соглашений
Закон об основах госполитики переходного периода на Украине в случае принятия будет означать лишь выход Киева из Минского комплекса мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <...> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
В создаваемой в Бундестаге коалиции возникли разногласия по России
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Социал-демократическая партия Германии и «Союз90/Зеленые» при обсуждении коалиционного соглашения не смогли договориться о формулировках по отношениям с Россией, сообщили участники переговоров.
Spiegel со ссылкой на проект коалиционного соглашения СДПГ, «Зеленых» и Свободной демократической партии пишет, что переговорщики рабочей группы по внешней политике «спорили с противоположных позиций». Наибольшие противоречия возникли у «Зеленых» и СДПГ. Социал-демократы хотели включить в документ следующее положение: «Мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей». Однако данный пункт решено изменить.
В документе содержится критика Москвы. Утверждается, что в России происходит «обширное ограничение гражданских и демократических свобод». От России собираются требовать обеспечения для гражданского общества «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами», передает РИА «Новости».
Также в документе отмечается, что партии считают «неприемлемым российское вмешательство» в пользу действующих властей Белоруссии. Кроме того, социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы Германии в проекте коалиционного соглашения угрожают дальнейшими санкциями против Белоруссии, если президент Александр Лукашенко «не сменит курс».
Документ не окончательный, он будет обсуждаться далее, пока все стороны не придут к компромиссным формулировкам.
Напомним, СДПГ, «Зеленые» и либералы объявили о готовности сформировать коалиционное правительство ФРГ. Переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП устранили основные разногласия и сформируют правительство.
Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
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Правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.
До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе. Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек.
Документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста.
Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Позже вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства сообщила, что при введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы.
Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, заявила Голикова. Отмечается, что закон о кодах не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.
Действовать новые требования будут до 1 июня 2022 года.
«Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС.
Вопрос о введении QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе рассмотрят на следующей неделе. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев добавил, что сертификат о вакцинации понадобится при покупке билетов на самолет и поезд, а для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования.
«В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», – говорится в поправках, предложенных в Воздушный кодекс.
Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.