Прокурор потребовал отменить последний брак основателя Natura Siberica

Взгляд
13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
Разделы

Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Антиваксерам надо включить мозг

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
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    незапланированные учения


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    Власть в Чехии отдали упертым русофобам

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    Прокурор потребовал отменить последний брак основателя Natura Siberica

    13 ноября 2021, 12:47

    Текст: Вера Басилая

    Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным последний брак покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, сообщили в Кунцевском суде Москвы.

    «В суде зарегистрирован иск о Дорогомиловского межрайонного прокурора о признании недействительным брака Трубникова А.В.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

    Иск еще не принят к производству, дата его рассмотрения не назначена.

    «Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена в 45 странах мира.

    В начале января Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.


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    Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
    		    12 ноября 2021, 17:18
    Фото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Американский рэпер Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs сравнил себя с молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что намерен быть «королем культуры в следующие две тысячи лет».

    Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды. «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет», – отметил Уэст, передает Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канале Revolt.

    Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.

     

    Ранее рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль в Twitter фотографией с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся дзюдо.

    Напомним, 5 июля 2020 года Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. 4 ноября прошлого года Уэст признал поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз.

    Коментарии (45)
    В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»
    		    12 ноября 2021, 13:24
    Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
    Текст: Ростислав Зубков

    «Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.

    «Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.

    «Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.

    «Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.

    Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.

    «Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».

    В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».

    При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.

    В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

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    Коментарии (26)
    В ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
    		    12 ноября 2021, 17:44
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

    «Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – пояснил Эрнст, передает ТАСС.

    По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.

    Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.

    Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

    Коментарии (5)
    Нарышкин ответил Западу на критику имперской политики России
    		    12 ноября 2021, 19:13
    Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Нашей стране иногда пытаются выставить счет за якобы эксплуатацию имперских окраин. Однако, в отличие от большинства других империй, в России невозможно было отделить метрополию от колонии», – заявил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвященном 300-летию образования Российской империи.

    «Совсем недавно мы отмечали 300-летие провозглашения России империей. Наша страна приобрела этот высокий статус благодаря преобразованиям Петра I, позволившим одержать верх в Северной войне, осуществить глубокие и давно назревшие реформы», – сказал директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, напомнив, что позднее наша страна стала крупнейшей континентальной империей мира. «Вершиной имперской дипломатии», по его словам, следует признать Венский конгресс 1814-1815 годов, по итогам которого были определены новые границы государств Европы. Причем Россия в тот момент протянула руку побежденной Франции, чтобы совместно установить мир на континенте.

    «Печально, что об этой исторической роли нашей страны - гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов так называемой «большой Европы» – сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать», – посетовал глава СВР.

    В четверг в МГУ состоялся международный круглый стол: «Два века Российской империи», участники которого поделились мнениями о важности победы нашей страны в Северной войне, по итогам которой Петр I принял на себя титул «Императора всероссийского».

    «Знание и понимание причастности России к Российской империи нужно для того, чтобы отвечать ряду иностранных государств на критику внутренней политики нашей страны», – пояснил Нарышкин, выступая на круглом столе. Он считает, что Россия в любой момент своей истории, и сейчас в том числе, уделяла особо внимание развитию своих отдаленных регионов. «Центр и регионы никогда не разделяли океаны, поэтому от благополучия на периферии напрямую зависела и безопасность центра», – подчеркнул Нарышкин.

    Окраинные территории никогда не были источником обогащения для государства, подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, и.о. декана факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов. «В силу специфики страны все окраины значительно отставали в развитии от центра, который, в свою очередь, был для них источником инвестиций», – напомнил парламентарий.

    «Россия, как и СССР, как и Российская империя, во главу угла ставили гражданское равноправие», – напомнил, в свою очередь, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он указал на важность внесенной в прошлом году в Конституцию поправки о том, что русский народ является государствообразующим. По его мнению, поправка подчеркивает роль русского народа в объединении всех людей, проживающих на этой территории. Как тогда, так и сейчас, Россия стала лучшей альтернативой удельной и национальной раздробленности от Балтики до Дальнего Востока», – подчеркнул он.

    При всем при этом, 300-летие принятия Петром I титула императора в обществе прошло незаметно, и это обнажило недостаточное понимание нашей страной своей роли в мировой истории, посетовал Затулин. «Профессиональные историки и все остальное общество также не могут быть оправданы – они должны чутко реагировать на такие даты и обращаться с запросами к власти, которая, как мы видим, поддержала нашу инициативу», – указал он. Кстати, в следующем году исполнится 100 лет с момента образования СССР, и уж будьте уверены – коммунисты придадут этой теме максимально громкое звучание, предупредил Затулин.

    Создание империи 300 лет назад заложило основы системы образования, добавил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Уже через три-четыре года после превращения России в империю в ней появился первый университет в Москве. Спустя еще несколько десятилетий были открыты университеты в Казани, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове и других городах. Новые университеты появлялись вплоть до начала ХХ века и дальше, развивалось профессиональное высшее образование. Это стало возможным благодаря тому, что с самого начала Российской империи образование осознавалось как дело государственной важности», – подчеркнул руководитель вуза.

    Накануне депутаты Госдумы выпустили заявление «Трехсотлетие Российской империи – важная веха в непрерывной истории российской государственности». Депутаты заявили о поддержке инициатив международной и российской общественности, наших соотечественников в стране и за рубежом, приуроченных к юбилею создания империи.

    Коментарии (55)
    При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
    		    12 ноября 2021, 22:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

    Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.

    Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».

    Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.

    Коментарии (134)
    Эрдоган создал Организацию тюркских государств
    		    12 ноября 2021, 21:40
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    Совет сотрудничества тюркоязычных государств теперь носит новое название – Организация тюркских государств, объявил об этом 12 ноября президент Турции Тайип Эрдоган по итогам VIII саммита стран–членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.

    «Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган в ходе выступления обозначил цели «Организации тюркских государств». Среди планов указано принятие документа «Видение тюркского мира до 2040 года».

    «Мы стремимся к тому, чтобы тюркский мир способствовал стабильности внутри и вокруг себя, играл бы ведущую роль в решении глобальных проблем, был безопасным и процветающим», – сказал президент. 

    По словам политика, в Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов.

    «Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, еще больше обогатится», – сказал глава.

    Разделен Кипр между двумя общинами с 1974 года. В 1983 году была образована ТРСК, которую признала только Анкара. Попытки урегулировать проблему не привели к положительному результату.

    Коментарии (50)
    Лавров: Принятие закона о переходном периоде повлечет выход Киева из Минских соглашений

    12 ноября 2021, 22:01

    Текст: Кристина Коваленко

    Закон об основах госполитики переходного периода на Украине в случае принятия будет означать лишь выход Киева из Минского комплекса мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <...> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

    Коментарии (28)
    В Японии заявили о желании урегулировать спор по Курилам и заключить мир с Россией
    		    12 ноября 2021, 16:11
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Токио желает разрешить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи – и заключить мирный договор с Москвой, заявил глава японского МИДа Есимаса Хаяси.

    «Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году», – цитирует японского министра РИА «Новости».

    Ранее Хаяси заявлял, что Япония выступает за подписание мирного договора с Россией после решения «территориального вопроса».

    Эксперты прогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявляли о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов России и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.

    Напомним, в конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.

    Коментарии (65)
    Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
    		    13 ноября 2021, 10:09
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.

    Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».

    В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.

    Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».

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    Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
    		    13 ноября 2021, 04:10
    Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.

    На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.

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    Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
    		    12 ноября 2021, 19:26
    Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
    Текст: Кристина Коваленко

    Правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

    Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.

    До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.

    Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

    Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе. Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек.

    Документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста.

    Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России. 

    Позже вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства сообщила, что при введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы.

    Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, заявила Голикова. Отмечается, что закон о кодах не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.

    Действовать новые требования будут до 1 июня 2022 года.

    «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС.

    Вопрос о введении QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе рассмотрят на следующей неделе. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней. 

    Глава Минтранса РФ Виталий Савельев добавил, что сертификат о вакцинации понадобится при покупке билетов на самолет и поезд, а для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования.

    «В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», – говорится в поправках, предложенных в Воздушный кодекс.

     

     

    Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

      

    Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете. 

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    На Украине нашли замену газу из России
    		    13 ноября 2021, 09:41
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Наталья Ануфриева

    В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

    Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

    При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.

    Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».

    Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».

    При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.

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    Турки призвали США «убраться» из Черного моря
    		    13 ноября 2021, 09:51
    Фото: US Navy
    Текст: Наталья Ануфриева

    Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».

    Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».

    «Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.

    «Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.

    «Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.

    Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.

    «США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.

    Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

    Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

    Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

    Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

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    В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
    		    12 ноября 2021, 14:54
    Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.

    «Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

    Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».

    «Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител». 

    Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

    В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.

    В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.

    Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.

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    В создаваемой в Бундестаге коалиции возникли разногласия по России
    		    13 ноября 2021, 01:30
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии и «Союз90/Зеленые» при обсуждении коалиционного соглашения не смогли договориться о формулировках по отношениям с Россией, сообщили участники переговоров.

    Spiegel со ссылкой на проект коалиционного соглашения СДПГ, «Зеленых» и Свободной демократической партии пишет, что переговорщики рабочей группы по внешней политике «спорили с противоположных позиций». Наибольшие противоречия возникли у «Зеленых» и СДПГ. Социал-демократы хотели включить в документ следующее положение: «Мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей». Однако данный пункт решено изменить. 

    В документе содержится критика Москвы. Утверждается, что в России происходит «обширное ограничение гражданских и демократических свобод». От России собираются требовать обеспечения для гражданского общества «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами», передает РИА «Новости».

    Также в документе отмечается, что партии считают «неприемлемым российское вмешательство» в пользу действующих властей Белоруссии. Кроме того, социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы Германии в проекте коалиционного соглашения угрожают дальнейшими санкциями против Белоруссии, если президент Александр Лукашенко «не сменит курс».

    Документ не окончательный, он будет обсуждаться далее, пока все стороны не придут к компромиссным формулировкам.

    Напомним, СДПГ, «Зеленые» и либералы объявили о готовности сформировать коалиционное правительство ФРГ. Переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП устранили основные разногласия и сформируют правительство.

    Коментарии (26)
     
     
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