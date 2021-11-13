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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице будет 3–5 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса. Ветер западный, северо-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах нуля – плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса, передает ТАСС.
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
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Американский рэпер Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs сравнил себя с молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что намерен быть «королем культуры в следующие две тысячи лет».
Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды. «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет», – отметил Уэст, передает Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канале Revolt.
Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.
Ранее рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль в Twitter фотографией с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся дзюдо.
Напомним, 5 июля 2020 года Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. 4 ноября прошлого года Уэст признал поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз.
Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Зеленского о Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказал в допуске украинских врачей к бывшему главе государства Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом просил президент Украины Владимир Зеленский. Гарибашвили заявил, что «о здоровье бывшего президента заботятся профессиональные грузинские врачи высокой квалификации».
Отмечается, что разговор состоялся по просьбе Зеленского.
Гарибашвили сказал, что Саакашвили наравне с другими заключенными – их в Грузии около 10 тыс. человек – «находится под круглосуточным мониторингом и получает необходимую медицинскую помощь». К нему «допускаются адвокаты, члены семьи, депутаты, уже совершено более ста визитов».
Глава правительства Грузии отметил, что во время перевода в тюремную клинику бывший президент Грузии «оказал сопротивление, нанес физическое и моральное оскорбление сотрудникам учреждения и врачам».
Премьер назвал действия Саакашвили «незаконными, провокационными, деструктивными, содержащими угрозу стабильности государства» и отметил, что «неприемлемо вмешательство гражданина Украины во внутренние дела Грузии».
Между тем сторонники Саакашвили продолжают в пятницу митинги в Тбилиси, добиваясь перевода экс-президента в гражданскую больницу.
Напомним, Зеленский попросил допустить к гражданину Украины Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей.
В четверг Тбилисский городской суд назначил на 15 ноября новый процесс над Саакашвили, на этот раз речь идет о растрате госсредств в размере более 2,7 млн долларов.
В среду тот же суд отменил арест бывшего президента Грузии по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам.
Он выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.
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В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»
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«Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.
«Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.
«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.
«Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.
Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.
«Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».
В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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АвтоВАЗ полностью остановил производство
Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов на всех трех сборочных линиях.
Для работников, занятых выпуском машин, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией двух третей зарплаты, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на профсоюз предприятия.
На этой неделе сборка LADA Granta проводилась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно.
При этом завод «LADA Ижевск» продолжает работать в нормальном режиме.
В ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – пояснил Эрнст, передает ТАСС.
По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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Греция призвала НАТО готовиться к длительной борьбе с Россией
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Североатлантическому альянсу следует готовиться к длительной борьбе с Россией, при этом нужно вести диалог для недопущения непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии.
«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав, Москва останется важным игроком, способным вызвать серьезные осложнения», – приводит мнение греческого министра РИА «Новости».
Как указал Панайотопулос, с одной стороны, альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надежный, сбалансированный, пропорциональный» ответ на «агрессию России», поэтому НАТО должна продолжать укреплять свои позиции. «С другой стороны, полное и быстрое выполнение согласованной позиции НАТО по обороне и сдерживанию усилий России … должно дополняться предметным диалогом с Москвой во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации. Диалог необходим, особенно во времена напряженности, подобной той, которую мы переживаем, чтобы повысить предсказуемость, а также ослабить давление или предотвратить региональные и международные кризисы», – сказал Панайотопулос.
По его мнению, расширение НАТО, стран Запада и ЕС усилило у России неуверенность, недоверие, что может приводить к «все более агрессивной» позиции. «Мы должны быть в контакте с Москвой, но также четко обозначить Москве наши красные линии, каковы в конечном итоге наши обязательства», – добавил Панайотопулос. Он считает, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения. «В общем, ни один сценарий наших отношений с Россией не является невозможным или неизбежным. В этом случае миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки «надеяться на лучшее, готовиться к худшему», – полагает он. Министр заявил, что Греция остается надежным союзником в НАТО, вносит вклад в повышение готовности и оперативности альянса, сохраняя оборонные расходы выше порогового уровня 2% ВВП.
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Накануне в Кремле обратили внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Активист антивоенного движения предупредил НАТО об опасности провокаций против России в Черноморском регионе.
В среду в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В тот же день американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Меркель призвала ускорить построение «углеродно-нейтрального будущего»
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе выступления на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС заявила о необходимости скорейшего «построения углеродно-нейтрального будущего», сравнив предстоящую большую технологическую трансформацию мировой экономики с великой индустриализацией XIX века.
По словам Меркель, на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были «разные точки зрения» на стратегию борьбы с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), предусматривающие нулевой порог терпимости к вирусу в одном случае и его присутствие в обществе, но без перегрузки системы здравоохранения в другом, передает ТАСС.
«На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает», – сказала канцлер, отметив, что подготовиться к вспышке заранее бывает очень сложно.
«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец <…>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно – это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», – подчеркнула Меркель.
Также в ходе выступления канцлер Германии отметила важность принятых на климатическом саммите в Глазго обязательств мирового сообщества снизить объемы выбросов парниковых газов и подчеркнула необходимость четкого их исполнения для скорейшего «построения углеродно нейтрального будущего». «Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться и саммит экономик АТЭС – это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы», – заключила она.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Нарышкин ответил Западу на критику имперской политики России
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«Нашей стране иногда пытаются выставить счет за якобы эксплуатацию имперских окраин. Однако, в отличие от большинства других империй, в России невозможно было отделить метрополию от колонии», – заявил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвященном 300-летию образования Российской империи.
«Совсем недавно мы отмечали 300-летие провозглашения России империей. Наша страна приобрела этот высокий статус благодаря преобразованиям Петра I, позволившим одержать верх в Северной войне, осуществить глубокие и давно назревшие реформы», – сказал директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, напомнив, что позднее наша страна стала крупнейшей континентальной империей мира. «Вершиной имперской дипломатии», по его словам, следует признать Венский конгресс 1814-1815 годов, по итогам которого были определены новые границы государств Европы. Причем Россия в тот момент протянула руку побежденной Франции, чтобы совместно установить мир на континенте.
«Печально, что об этой исторической роли нашей страны - гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов так называемой «большой Европы» – сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать», – посетовал глава СВР.
В четверг в МГУ состоялся международный круглый стол: «Два века Российской империи», участники которого поделились мнениями о важности победы нашей страны в Северной войне, по итогам которой Петр I принял на себя титул «Императора всероссийского».
«Знание и понимание причастности России к Российской империи нужно для того, чтобы отвечать ряду иностранных государств на критику внутренней политики нашей страны», – пояснил Нарышкин, выступая на круглом столе. Он считает, что Россия в любой момент своей истории, и сейчас в том числе, уделяла особо внимание развитию своих отдаленных регионов. «Центр и регионы никогда не разделяли океаны, поэтому от благополучия на периферии напрямую зависела и безопасность центра», – подчеркнул Нарышкин.
Окраинные территории никогда не были источником обогащения для государства, подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, и.о. декана факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов. «В силу специфики страны все окраины значительно отставали в развитии от центра, который, в свою очередь, был для них источником инвестиций», – напомнил парламентарий.
«Россия, как и СССР, как и Российская империя, во главу угла ставили гражданское равноправие», – напомнил, в свою очередь, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он указал на важность внесенной в прошлом году в Конституцию поправки о том, что русский народ является государствообразующим. По его мнению, поправка подчеркивает роль русского народа в объединении всех людей, проживающих на этой территории. Как тогда, так и сейчас, Россия стала лучшей альтернативой удельной и национальной раздробленности от Балтики до Дальнего Востока», – подчеркнул он.
При всем при этом, 300-летие принятия Петром I титула императора в обществе прошло незаметно, и это обнажило недостаточное понимание нашей страной своей роли в мировой истории, посетовал Затулин. «Профессиональные историки и все остальное общество также не могут быть оправданы – они должны чутко реагировать на такие даты и обращаться с запросами к власти, которая, как мы видим, поддержала нашу инициативу», – указал он. Кстати, в следующем году исполнится 100 лет с момента образования СССР, и уж будьте уверены – коммунисты придадут этой теме максимально громкое звучание, предупредил Затулин.
Создание империи 300 лет назад заложило основы системы образования, добавил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Уже через три-четыре года после превращения России в империю в ней появился первый университет в Москве. Спустя еще несколько десятилетий были открыты университеты в Казани, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове и других городах. Новые университеты появлялись вплоть до начала ХХ века и дальше, развивалось профессиональное высшее образование. Это стало возможным благодаря тому, что с самого начала Российской империи образование осознавалось как дело государственной важности», – подчеркнул руководитель вуза.
Накануне депутаты Госдумы выпустили заявление «Трехсотлетие Российской империи – важная веха в непрерывной истории российской государственности». Депутаты заявили о поддержке инициатив международной и российской общественности, наших соотечественников в стране и за рубежом, приуроченных к юбилею создания империи.
В Японии заявили о желании урегулировать спор по Курилам и заключить мир с Россией
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Токио желает разрешить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи – и заключить мирный договор с Москвой, заявил глава японского МИДа Есимаса Хаяси.
«Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году», – цитирует японского министра РИА «Новости».
Ранее Хаяси заявлял, что Япония выступает за подписание мирного договора с Россией после решения «территориального вопроса».
Эксперты прогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявляли о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов России и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.
Напомним, в конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.
В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
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«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.
«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».
«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».
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Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил
министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
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В Сети появились данные купивших фейковые ПЦР и справки о вакцинации
Персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети, сообщают СМИ.
Информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, все они из Московского региона, пишет газета «Коммерсант».
Также приводятся данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться: база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата», стоимость 1 тыс. строк – 120 долларов.
При этом уголовная ответственность, как утверждает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
Ранее в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
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