Белоруссия обвинила Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

Украинский посол раскритиковал предложение размещать мигрантов из Белоруссии на Украине

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил против инициативы размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.

«То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.

С таким предложением выступил эксперт фракции Социал-Демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильс Шмид. Мельник сказал, что это – «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина будет готова обсудить официальное предложение по мигрантам, если оно действительно поступит от Евросоюза. «Мы готовы обсуждать вопрос о том, как облегчить гуманитарную ситуацию с беженцами на границе Беларуси с ЕС, но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против», – пояснил он.

Сейчас, по словам Мельника, создается впечатление, что никто в ЕС не собирается обращаться к Украине с подобным предложением.

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.

Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.