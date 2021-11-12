Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител

«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.

«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».

«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.

В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.

Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.

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