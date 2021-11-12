В Поволжье появились вакансии QR-контролеров

В регионах Поволжья появились первые вакансии проверяющих QR-коды и предложения услуг курьеров или сопровождающих для детей от лиц с QR-кодами.

На одном из сайтов размещения объявлений появились сообщения о поиске в регионе контролера для проверки QR-кодов посетителей с зарплатой от 800 до 1000 рублей в день. От соискателей требуется стрессоустойчивость, бдительность и наличие смартфона, способного прочитать QR-коды, а также сертификат о прививке от коронавируса или справка о недавно перенесенном заболевании, передает «Интерфакс».

Охранники крупного торгового центра в Нижегородском районе Нижнего Новгорода рассказали, что за новые обязанности по контролю документов им не обещали прибавок к зарплате.

Кроме того, в Саратовской области, где QR-коды ввели с 29 октября, в Саратове, Энгельсе и Балакове появились объявления с предложением услуг курьеров. 17-летний автор объявления, объясняя, что ему QR-код не нужен по возрасту, предлагает сходить для клиента в магазин, в том числе с примеркой одеждой и обуви. Жительница Энгельса предложила возить на машине детей и сопровождать их туда, где требуются QR-коды.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области изучают вопрос о введении QR-кодов для продажи алкогольных напитков, его могут рассмотреть на заседании регионального оперштаба.