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В Поволжье появились вакансии QR-контролеров
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В регионах Поволжья появились первые вакансии проверяющих QR-коды и предложения услуг курьеров или сопровождающих для детей от лиц с QR-кодами.
На одном из сайтов размещения объявлений появились сообщения о поиске в регионе контролера для проверки QR-кодов посетителей с зарплатой от 800 до 1000 рублей в день. От соискателей требуется стрессоустойчивость, бдительность и наличие смартфона, способного прочитать QR-коды, а также сертификат о прививке от коронавируса или справка о недавно перенесенном заболевании, передает «Интерфакс».
Охранники крупного торгового центра в Нижегородском районе Нижнего Новгорода рассказали, что за новые обязанности по контролю документов им не обещали прибавок к зарплате.
Кроме того, в Саратовской области, где QR-коды ввели с 29 октября, в Саратове, Энгельсе и Балакове появились объявления с предложением услуг курьеров. 17-летний автор объявления, объясняя, что ему QR-код не нужен по возрасту, предлагает сходить для клиента в магазин, в том числе с примеркой одеждой и обуви. Жительница Энгельса предложила возить на машине детей и сопровождать их туда, где требуются QR-коды.
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Ранее сообщалось, что в Свердловской области изучают вопрос о введении QR-кодов для продажи алкогольных напитков, его могут рассмотреть на заседании регионального оперштаба.
В Сети появились данные купивших фейковые ПЦР и справки о вакцинации
Персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети, сообщают СМИ.
Информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, все они из Московского региона, пишет газета «Коммерсант».
Также приводятся данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться: база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата», стоимость 1 тыс. строк – 120 долларов.
При этом уголовная ответственность, как утверждает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
Ранее в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
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В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
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«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.
«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».
«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».
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Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил
министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
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Первый регион России решил выдавать QR-коды по показателю антител
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Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, это поможет переболевшим получить QR-код, сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев заявил, что соответствующий механизм необходимо запустить в течение недели, это позволит обеспечить безопасность, а также «соблюсти права человека, и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», передает РИА «Новости».
Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина пояснила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это уже формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.
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При этом на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
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Доказано увеличение частоты прерываний беременности у заболевших COVID
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У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
«В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», – цитирует РИА «Новости» Шмакова.
Он обратил внимание на то, что антитела привитой женщины передаются ребенку, благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.
Ранее эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть.
До этого ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID.
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В Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», передает РИА «Новости».
Леонов указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID.
Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Ранее в Госдуме спрогнозировали связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности.
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Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса
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Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».
«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – приводит слова Кириллова ТАСС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», – пояснил Кириллов.
По словам военного, на базе 48-го ЦНИИ также проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса. «Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путем проглатывания) применения», – отметил Кириллов.
Накануне европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарственных препарата от коронавируса на основе моноклональных антител – Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона»). В июне 2020 года EMA рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при вызываемых новым коронавирусом заболеваниях.
В среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В начале ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление лекарств от коронавирусной инфекции. В конце октября правительство предложило выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на лекарства от COVID-19.
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Европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарства от коронавируса
Препараты от коронавируса Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона») на основе моноклональных антител рекомендованы к одобрению Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
«Ronapreve и Regkirona – первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для [лечения] COVID-19 и присоединившиеся к списку препаратов [от] COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир») был рекомендован для одобрения в июне 2020 года», – цитирует сообщение европейского регулятора ТАСС.
Препараты можно применять для лечения коронавируса у детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг, а также у взрослых.
«Ронаприв» производит компания Roche, это смесь касиривимаба и имдевимаба – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Его рекомендуют для тех, кто не нуждается в кислородной поддержке.
«Регкирону» выпускает Celltrion, она предназначена для людей с риском тяжелого течения вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания.
В июне 2020 года EMA рекомендовало предоставить разрешение на продажу препарата Veklury, который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при заболеваниях, вызываемых новым коронавирусом.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе 2021 года начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов на транспорте
В Татарстане решили начать проверку QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября, заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Егоров.
«Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», – цитирует Егорова РИА «Новости».
Он добавил, что действие кодов вводится только на маршрутах внутри региона, и не касается такси.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
В Татарстане решили внедрить систему QR-кодов во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном.
В РПЦ назвали недопустимым отказ от вакцинации со ссылкой на православие
Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей, заявил в интервью телеканалу RTVI глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. <…> Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», – цитирует ТАСС Легойду.
Также он отметил, что «в условиях современной доказательной медицины вакцинация – это основной способ противостоять этой заразе».
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«Мы за свободу выбора», – добавил он. Глава синодального отдела напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.
Ранее РПЦ выступила за переход к жестким мерам карантина.
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Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
В НИЦ Гамалеи предположили сроки одобрения «Спутника V» в ЕС
Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн заявил, что «если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор – ЕМА». Он отметил, что «существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве», передает газета «Известия».
Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует «надлежащей производственной практике». По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V».
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«Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», – отметил Альтштейн.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
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Вирусолог предсказал победу над пандемией
России, вероятно, удастся справиться с пандемией коронавируса в следующем году, но сам вирус при этом не исчезнет, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся», – указал вирусолог в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что само заболевание останется с людьми «надолго», и так или иначе придется вакцинироваться.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса необходимо включить в национальный календарь прививок.
Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом
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Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.
Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.
В Минздраве России заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.
«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.
В Кремле указали на общемировую практику QR-кодов для транспорта
QR-коды для транспорта и других мест стали общемировой практикой, ее признали многие страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», – цитирует Пескова ТАСС.
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Он добавил, что Кремль в курсе инициативы оперштаба по борьбе с распространением коронавируса о введении обязательных QR-кодов, но по этому проекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.
«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», – заключил представитель Кремля.
Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 123 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5183, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 2726.
Всего в стране выявлено 8 992 595 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 252 926 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 720 962 человек.
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Накануне, 11 ноября, в России выявили 40 759 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 636.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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