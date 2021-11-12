Каждый второй школьник в России выразил желание быть киберспортсменом

Исследователи онлайн-школы Skysmart при поддержке Российского движения школьников (РДШ) опросили учеников российских школ о том, как они относятся к киберспорту и профессии киберспортсмена: примерно половине опрошенных было бы интересно работать в этой сфере.

Опрос проводился анонимно в период с 1 сентября по 1 ноября и охватил 4800 респондентов. 54% опрошенных хотели бы работать в киберспортивной индустрии, 49% – состояться в качестве киберспортсменов. У тех, кто рассматривает для себя другое применение в киберспорте (5%), самыми популярными стали направления: геймдизайн (создание игр) – 16%, стриминг (онлайн-трансляция процесса игры) – 15%, организация киберспортивных соревнований – 13%, а также профессия 2D или 3D художника – 12%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это исследование показало, насколько гейм-индустрия популярна среди современной молодёжи. Она их привлекает не только как развлечение, но и в качестве профессиональной ориентации. Из результатов опроса мы видим, что одну из лидирующих позиций в выборе профессии занимает стриминг игр. На турнире по киберспорту мне удалось лично познакомиться со стримингом такой дисциплины как «Dota 2», и я могу с уверенностью сказать, что это большой интеллектуальный труд, не уступающий по сложности и разнообразию комментаторской работе на спортивных соревнованиях», – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Школьников также спросили, какие навыки и умения, по их мнению, развивает увлечение играми. Самыми популярными ответами были быстрота реакции (68%) и скорость принятия решений (49%).

«Недавняя победа наших киберспортсменов мотивирует многих школьников профессионально подойти к своему увлечению. Это потребует от них много усилий и совершенно другого взгляда на игры. Не каждый, кто мечтает стать чемпионом в любом из видов спорта, сможет выйти за пределы локальных соревнований, но навыки и умения, которые ребята получают в процессе этих стремлений, останутся с ними на всю жизнь. Поэтому киберспорт – это одна из моделей обучения, где дети тренируют универсальные hard и soft skills», – прокомментировал результаты исследования управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skysmart Александр Ларьяновский.