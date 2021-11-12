Депутат Госдумы объяснил поддержку поправок в бюджет

«Бюджет должен отражать реалии, а не быть догмой», – заявил зампред руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич, объясняя, почему поддерживает поправки в бюджет.

Кастюкевич признался, что ранее не знал, какие споры проходят на комитетах, межфракционных группах и пленарных заседаниях, и думал, что поправки – это когда «исходный документ недостаточно хорошо проработан».

«Вот и нет. Депутаты понимают необходимость смещения акцентов в сторону решения наиболее болезненных для жителей проблем, системных или точечных, но самых актуальных в ближайшее время. А так как планируем [бюджет] на трехлетний период, [то] понимаем, что корректировки неизбежны. И это совершенно нормально и правильно. Бюджет должен отражать реалии, а не быть догмой», – написал он в своем Facebook.

Он пояснил, что в числе представленных ЕР поправок к проекту бюджета отдельного внимания заслуживают программы ипотечного кредитования и переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

«Стоит ли говорить, что вопрос «где жить» чуть ли не основной для каждого вне зависимости от возраста, статуса и географии. Так вот на ближайшие три года (с 2022 по 2024) в проекте бюджета в рамках всех ипотечных программ (общая, семьи с детьми, сельская, дальневосточная), нацеленных на повышение доступности жилья, запланировано около 448 млрд рублей», – указал депутат.

На программу ликвидации аварийного жилого фонда планируется выделить около 195 млрд рублей, эти средства планируется потратить на расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.

«Более того, запуск программы расселения аварийного жилья будет строиться на новых принципах. Предложение «Единой России» президент [России Владимир Путин] поддержал на съезде партии», – напомнил парламентарий.

Эта программа затронет порядка 500 тыс. человек, как правило, из «старого центра» или «выселок». Дома барачного типа на «выселках» ремонтировать слишком дорого, управляющие компании нередко отказываются их обслуживать, чаще всего в них живут пожилые люди и тяжелые больные, а также многодетные семьи, но это не волнует коммунальщиков.

«У меня были случаи, когда приходилось включаться и помогать. Сталкиваешься со стеной непонимания и официальными формулировками вроде такой: «Дом признан аварийным в 2015 году. Вопрос будет решен при наличии финансирования». Так вот теперь такое финансирование предусматривается в проекте бюджета. Конечно, это не значит, что проблему одномоментно удастся закрыть. Но существенно снизить накал и улучшить условия для тысяч наших сограждан – однозначно [получится]», – заключил Кастюкевич.