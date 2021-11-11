В Кузбассе подвели итоги борьбы с онкозаболеваниями

За три года в Кузбассе для борьбы с онкозаболеваниями появилась новая поликлиника, диагностические корпуса, закуплены передвижные маммографы, поступило 205 единиц оборудования , рассказал глава региона Сергей Цивилев.

«Мы активно модернизируем и оснащаем медучреждения Кузбасса, которые занимаются онкобольными. Известно, что ранняя диагностика повышает шансы на полное выздоровление, поэтому приобретаем новейшее спецоборудование. С 2019 года для региона только по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплено более 200 единиц современной техники. Она позволяет эффективно обследовать и оперировать пациентов, а значит, сохранять жизни кузбассовцев. Еще 65 аппаратов различного назначения поступят по программе с 2022 по 2024 годы», – приводятся его слова на сайте администрации правительства Кузбаса.

В марте 2021 года после ремонта открылась поликлиника Новокузнецкого филиала Кузбасского онкодиспансера. Здание подверглось реконструкции: в ходе работ надстроили третий этаж, появилась автоматическая система вентиляции, лифт для маломобильных пациентов. Теперь в поликлинике действуют клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар, кабинеты для телемедицинских консультаций.

Также в Новокузнецке открылся новый диагностический корпус онкодиспансера. В строительство вложено свыше 63 млн рублей. В здании площадью 288 кв. м разместили кабинеты для маммографии и для компьютерной томографии.

В 2022 году на территории Новокузнецкого филиала онкодиспансера завершится строительство еще одного диагностического корпуса.

За последние три года по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Кузбасс поступило 205 единиц оборудования. В их числе два аппарата ИВЛ стоимостью более 2,2 млн рублей каждый, которые поставлены в Кемерово и Новокузнецк, и новые наркозно-дыхательные аппараты в отделении анестезиологии-реанимации Кузбасского онкодиспансера.

В областной онкологический диспансер и его новокузнецкий филиал пришли два передвижных рентгенаппарата. С их помощью поводят исследования в палатах интенсивной терапии или непосредственно у постели больного. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплен цифровой рентгенодиагностический комплекс, который поможет сократить время на обработку изображения и передавать данные исследований на цифровых носителях или по сети.

Полностью обновилось патологоанатомическое отделение в Кемерове. Осенью 2019 года в Кузбассе начали работу передвижные маммографы, приобретенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение».