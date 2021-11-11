В «Автомобилистах России» раскритиковали часть новых наказаний для водителей

В целом нововведения, прописанные в новом кодексе Минюста достаточно правильные, однако не все из них возможно будет контролировать, некоторые даже могут вызвать массу спорных ситуаций и скандалы, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

В России ужесточили наказания для водителей за несоблюдение ПДД, например, штрафы грозят автолюбителям за стоянку и мойку на газоне, выбрасывание мусора из салона, опасное вождение. Кроме того, планируется усиление наказание за многократные правонарушения, временное ограничение прав на вождение до решения суда, а также из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) намерены исключить арест за нарушение ПДД. Данные нововведения прописаны в новом кодексе от Минюста.

«Что касается выбрасывания мусора из салона, парковки на газонах, то, конечно, это проявление хамства определенного, поэтому введение за это административной ответственности – правильное решение. Здесь возражений особо нет. Что касается опасного вождения, то я уже не раз говорил, что это сложно комбинированное деяние, его будет очень трудно устанавливать и доказывать. У этой нормы перспективы незавидные», – говорит Похмелкин.

Он объясняет, что штрафы за опасное вождение либо вообще не будут применяться, либо вызовут массу спорных ситуаций с постоянными скандалами и различными толкованиями. В связи с этим председатель движения автомобилистов предлагает от этой нормы отказаться.

«Что касается введения усиленных штрафов за многократные правонарушения, то это и сегодня существует – за повторное нарушение устанавливают более строгое наказание. Ничего криминального здесь нет, единственный вопрос в том, чтобы все это применялось. Что происходит сейчас: выявляются люди, у которых 50, 100 и более неоплаченных штрафов, но толку ужесточения наказания нет, судебные приставы совершенно не работают, никто эти нарушения не выявляет, не взыскивает эти суммы с нарушителей. Должна быть неотвратимость наказания», – считает собеседник.

Также он высказался, что ни о каком временном ограничении права на вождение до решения суда речи быть не может. По его мнению, если человек совершил серьезное правонарушение, то можно и нужно применять лишение права управления транспортным средством в качестве наказания. Однако временное ограничение права – произвольное положение, которое не является в полной мере наказанием, в то же время существенно нарушает права граждан. Эксперт полагает, что применение данной нормы вызовет массу споров.

«Также не следовало полностью исключать из КоАП арест, поскольку за серьезные, злостные нарушения он нужен и должен применяться. Полагаю, что это неправильно, потому что есть такие водители, которые совершают нарушения, опасные для общества. Их изоляция была вполне уместна», – заключил Похмелкин.

Ранее в КоАП решили наказывать водителей за опасное вождение на дорогах, штраф составит 3 тысячи рублей.