Эксперты ЭИСИ составили политический портрет главы Владимирской области

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил политический портрет Александра Авдеева, который был назначен врио губернатора Владимирской области в начале октября.

Авдеев родился 12 августа 1975 года в городе Калуге. Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик» в 1998 году, а на год позже – экономический факультет того же вуза по специальности «экономист-менеджер». В 2016 году стал депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», выступил соавтором 10 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Выпускник первого потока «Школы губернаторов», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сейчас врио губернатора активно изучает успешный опыт других субъектов федерации по борьбе с ковидом и внедряет его у себя во Владимирской области. На мой взгляд, с таким кредитом доверия, как сейчас, и с поддержкой Президента г-ну Авдееву удастся выстроить взаимодействия с Центром по федеральным программам, а до него политический менеджмент в регионе такие практики упускал. Перед ним стоит несколько глобальных задач – решение вопроса с пандемией и комплекс постковидных мероприятий, а также участие в формировании федерального и регионального бюджета», – отмечает эксперт ЭИСИ Константин Анатольевич Комков.

Отмечается, что ставка Авдеева на открытость к людям и доступность в социальных сетях позволяет фактически в режиме реального времени следить за первыми шагами по управлению Владимирской областью. Такая тактика с точки зрения нацеленности на эффективность управления показательна сама по себе, поскольку при предыдущем главе регион вошел в 5-ку аутсайдеров по уровню доверия губернаторов.

По данным ЭИСИ, за месяц своей работы Авдеев взял под личный контроль проблему участников долевого строительства в регионе, представил жителям города Коврова пошаговый план действий по ремонту дорог в микрорайоне Заречная Слободка, взялся за решение проблем общественного транспорта в городе Владимире, среди которых устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров.

Также в рамках борьбы с коронавирусом он инициировал системную адресную работу с населением – подворовые и поквартирные обходы и обзвоны с целью объяснения важности вакцинации и приглашения граждан ее пройти. Кроме того, провел встречу с представителями регионального бизнес-сообщества и заручился их поддержкой в борьбе с коронавирусом, обсудив варианты помощи властям в популяризации вакцинации среди населения. Поставил перед своей командой задачу сделать встречи с предпринимателями регулярными для укрепления государственно-частного взаимодействия. Ориентируясь на лучшие практики других губернаторов новой волны, использует инструмент «внезапных визитов» – например, без предупреждения посещает медицинские организации. Такой же управленческий инструмент использует в своей работе, например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, назначение Авдеева на пост врио губернатора Владимирской области – это стремление резко улучшить качество управления регионом и качество диалога между исполнительной и законодательной, а также между исполнительной и муниципальной властью.

«У него есть опыт работы и в Администрации в статусе заместителя главы региона, и в Госдуме. Врио знает, как общаться с людьми, и умеет это делать, соответствуя статусу губернатора новой волны», – отметил Кирьян.

В конце сентября глава Владимирской области Владимир Сипягин решил перейти на работу в Госдуму, сложив с себя полномочия губернатора. По словам Сипягина, новая работа даст ему более широкие возможности для отстаивания интересов региона. В понедельник в Кремле получили его заявление об отставке.

Позже президент Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы седьмого созыва Александром Авдеевым, предложив ему стать врио губернатора Владимирской области. Получив согласие, президент подписал соответствующий указ.