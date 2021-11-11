На совещании у Путина не поднимали тему QR-кодов на транспорте

Тема QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента России Владимира Путина не обсуждалась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на закрытой части совещании у президента в среду введение QR-кодов на транспорте, что «нет, не обсуждалась», передает РИА «Новости».

«Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать», – добавил представитель Кремля.

Пока на федеральном уровне ничего не планируется, «но ситуация же развивается не самым благоприятным образом».

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер, по его словам, возможна только после окончания пандемии.

«Сам по себе общественный иммунный порог – это же тоже не константа, за счет ревакцинации (...) этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», – отметил Песков.

Кроме того, в данный момент идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах.

«Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза», – добавил Песков.

Между тем стало известно, что в России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте.

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