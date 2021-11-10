Критики отреагировали на инициативу Роскомнадзора о запрете сцен девиаций

Полный запрет показа в онлайн-кинотеатрах контента со сценами «нетрадиционных отношений и сексуальных девиаций» угрожает фильмам почти любого автора, в том числе Михалкова или Звягинцева, заявили российские кинокритики, прокомментировав планы Общественного совета при Роскомнадзоре.

По мнению куратора официального сайта Гильдии киноведов и кинокритиков России киноведа Виктора Матизена, под таким предлогом можно будет запретить демонстрацию в интернете фильма практически любого кинорежиссера.

«Что я, буду тыкать пальцем – «они могут запретить фильм Никиты Михалкова, или Звягинцева, или Сокурова?» Откуда я знаю, что снимут эти люди?» – заявил киноведу «Ридусу».

По его мнению, вполне достаточно возрастной маркировки, перекрывающей доступ к откровенным ЛГБТ-сценам несовершеннолетним.

«Кто бы ни снял фильм, если он не противоречит положению о правах человека и тому подобным вещам, то никакой Роскомнадзор не имеет права в него вмешиваться, не имеет права его запрещать. Вешается ярлык: «Детям до 16 лет смотреть не рекомендуется», в кинотеатры не пускают детей на эти фильмы, и все!», – считает Матизен.

Его коллега Антон Долин охарактеризовал идею Роскомнадзора как «возмутительную цензурную инициативу».

«Давать перечисление конкретных авторов – это давать наводку Роскомнадзору, я этого делать не хочу», – заявил критик.

«Если для решающей инстанции очень важны какие-то пышные, мощные имена, которые могут попасть под этот запрет, это будут хотя бы Пазолини, Фассбиндер, Висконти», – заявил сценарист и историк кино Денис Горелов.

Популярный YouTube-блогер Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что под цензуру попадает «Криминальное чтиво», там тоже есть сексуальные и насильственные сцены, пусть даже в шутку.

Баженов не видит, от чего предполагается защищать зрителей, так как пропаганды сексуальных девиаций в чистом виде в кино почти не встречал.

Ранее в России предложили запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Такую идею обсудили на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.