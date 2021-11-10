Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме

Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.

«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.

«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.

Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.

Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».