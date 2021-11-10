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Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме
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Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.
«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.
Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.
Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
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«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.
«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.
По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую
деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.
Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.
Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
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Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине
На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.
Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.
«Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.
Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.
Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».
Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс.
Россия и Белоруссия запустили регулярные полеты авиации для патрулирования границ
Со среды совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии.
«Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России... Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.
Уточняется, что «вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны».
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Напомним, власти Польши пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.
Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором
Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
Он заявил, что утверждение об «агрессии» России по отношению к Украине для него неоднозначно.
«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.
По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».
«Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – заявил спортсмен.
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В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте.
На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.
ЕС разворачивает средства реагирования для разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии
Обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нуждается в срочных мерах, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по прибытию в Польшу.
«Мы считаем, что ситуация серьезная. Она требует сильных и срочных мер. И мы в ближайшие часы и в ближайшие дни вместе с государствами-членами (ЕС), Европейской комиссией развернем наши способы реагирования, чтобы был существенный эффект», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что в Евросовете состоялись дискуссии по мерам, которые нужно вводить при этой ситуации.
«Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странами, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза», – подчеркнул глава Евросовета.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».