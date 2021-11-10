Депутат объяснил необходимость предоставления доступа в интернет каждому россиянину

«Мы фильмы в космосе снимаем, а у нас не все школы в удаленных территориях к интернету подключены! Мы предлагаем выделить больше средств на эту программу», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее во фракции ЕР призвали удвоить расходы на подключение к Сети поселков и деревень российской глубинки.

«Доступ к Сети особенно важен для молодых людей, живущих в небольших деревнях и селах. Вот почему молодежь там не задерживается, ей уже сложно представить жизнь без интернета или социальных сетей», – сказал первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

«К примеру, в иркутском селе Паберга люди на гору ездят специально, чтобы поймать сотовую связь. В Забайкалье местный житель, с которым я познакомился, назвал своего коня в честь сотового оператора, потому что вынужден ездить на нем звонить в соседний населенный пункт – просто, чтобы позвонить. Отсутствие связи в век цифровых технологий – проблема, которую необходимо решать как можно быстрее», – добавил депутат.

«От хорошей связи, помимо прочего, зависит и качество государственных услуг. Все справки, социальные льготы и пособия должны перейти в онлайн. И жителям достаточно будет нажать пару кнопок для получения нужного документа или выплаты», – заявил Кастюкевич, добавив, что на эти цели в следующие три года выделят 297,5 млрд рублей.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено более 35 млрд рублей, которые в 2022-2024 годах направят на подключение к Сети социально значимых организаций, добавил депутат. «До конца следующего года планируется провести связь в более 80 тысяч таких учреждений. Это фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, организации культуры и другие. Кроме того, пандемия перевела многих из нас на «удаленку», а ее невозможно организовать без средств связи, – перечислил Кастюкевич. – Программа борьбы с цифровым неравенством – это стратегически важная задача. Это обусловлено ее масштабами – в итоге надо будет предоставить выход в интернет буквально каждому россиянину».

Напомним, программа устранения цифрового неравенства стартовала в России в 2014 году. В нее вошли около 14 тысяч поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. В каждом населенном пункте проживало по 250-500 человек. В рамках программы из федерального бюджета выделяются средства на оказание универсальных услуг связи. Распределяет эти средства Минцифры, которое договаривается с «Ростелекомом» о прокладке и установке необходимых сетей.

Как сообщает сайт Минцифры, первый этап программы занял семь лет, по итогам которых интернет и сотовую связь провели в примерно 12,5 тыс. населенных пунктов. Второй этап начался в апреле этого года. Связью планируется обеспечить оставшиеся полторы тысячи пунктов. Программа рассчитана до 2030 года. К этому времени мобильная связь и беспроводной интернет должны появиться более чем в 24 тыс. населенных пунктах. Там численность жителей составляет всего лишь 100-500 человек.

На эти цели в бюджете пока заложено 7,378 млрд рублей. Но на прошлой неделе в «Единой России» предложили примерно вдвое увеличить финансирование программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в следующем году. «Потребность составляет 14,449 млрд рублей, – отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). – И позиция профильного комитета и, я надеюсь, партии в целом, если вы поддержите, в том, что это сумму нужно восстановить в полном объеме».