Части островных государств предрекли исчезновение из-за глобального потепления

Изменение мирового климата может уничтожить несколько тихоокеанских островных государств, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана растет с превышающей среднемировые темпы втрое скоростью, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

В случае повышения глобальной температуры на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня приведет к тому, что 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут серьезно деградировать.

Потепление, снижение уровня кислорода и подкисление океана также меняют характер циркуляции и химический состав океанов, а это влияет на миграцию рыбы и планктона.

Такое положение дел может критическим образом сказаться на малых островах Тихого океана, где прибрежное рыболовство – основная деятельность, обеспечивающая питание, благосостояние и занятость.

С 1990 по 2018 годы объем рыбной продукции в Вануату уменьшился на 75%, в Тонга – на 23%, на 15% в Новой Каледонии.

При повышении температуры в ближайшие пять лет может исчезнуть ледник на горе Джая, известной как пирамида Карстенса, в Папуа – Новой Гвинее. Это последний тропический ледник, расположенный между Гималаями и Андами.

Ранее участники саммита G20 в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Срок достижения нулевых выбросов углекислого газа, что фундаментально важно для прекращения увеличения температуры, в проекте итогового заявления значится как «середина века».