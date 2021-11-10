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Части островных государств предрекли исчезновение из-за глобального потепления
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Изменение мирового климата может уничтожить несколько тихоокеанских островных государств, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана растет с превышающей среднемировые темпы втрое скоростью, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.
В случае повышения глобальной температуры на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня приведет к тому, что 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут серьезно деградировать.
Потепление, снижение уровня кислорода и подкисление океана также меняют характер циркуляции и химический состав океанов, а это влияет на миграцию рыбы и планктона.
Такое положение дел может критическим образом сказаться на малых островах Тихого океана, где прибрежное рыболовство – основная деятельность, обеспечивающая питание, благосостояние и занятость.
С 1990 по 2018 годы объем рыбной продукции в Вануату уменьшился на 75%, в Тонга – на 23%, на 15% в Новой Каледонии.
При повышении температуры в ближайшие пять лет может исчезнуть ледник на горе Джая, известной как пирамида Карстенса, в Папуа – Новой Гвинее. Это последний тропический ледник, расположенный между Гималаями и Андами.
Ранее участники саммита G20 в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Срок достижения нулевых выбросов углекислого газа, что фундаментально важно для прекращения увеличения температуры, в проекте итогового заявления значится как «середина века».
В российских консервах начали подменять сайру
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В продающихся на полках российских магазинах консервах сайры начали массово подкладывать другую рыбу, подмену обнаружили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП).
«Всего с начала года лаборатория исследовала 90 проб консервов из сайры. По результатам исследования была выявлена 35-процентная подмена наименований: 30% подмена сайры сардиной иваси (Sardinops melanostictus) и 5% – сельдью тихоокеанской (Clupea pallasii)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что для таких исследований теперь используются молекулярно-диагностические методы анализа пищевой продукции, которые вычисляют вид животных с помощью генетических признаков – видоспецифичной последовательности ДНК.
Ранее Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии и кишечную палочку. Организация порекомендовала подвергать такие изделия температурной обработке.
В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»
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Новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа», пишут немецкие СМИ.
Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС. Корнелиус отмечает, что России нужны немецкие деньги, а Германии нужен российский газ, пишет «Московский комсомолец».
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации. Заявления российских властей о том, что «Северный поток – 2» избавит Европу от дефицита газа Корнелиус считает чуть ли не шантажом.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
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Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
Депутат показала меню столовой Госдумы
Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы.
Авксентьева выложила ролик в Instagram.
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«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – отметила парламентарий.
Она показала витрину буфета возле основного зала для пленарных заседаний, на которой видны сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и множество других блюд.
В подписи к видео депутат добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.
Напомним, в 2018 году сообщалось о планах перестроить столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию в Госдуме.
«Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожили выпущенные по Сирии ракеты израильских ВВС
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В понедельник шесть F-15 ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по территории сирийской провинции Хомс, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что израильские истребители «нарушили государственную границу» Сирии «со стороны Северного Ливана». ВВС Израиля выпустили «восемь управляемых ракет по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс», передает РИА «Новости».
Силы ПВО Сирии уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С». Кулить сообщил, что «в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих».
Напомним, командование вооруженных сил Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинциях Хомс и Тартус. Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ
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«В коалиции по формированию нового правительства Германии «Северный поток – 2» уже не упоминается, а «Зеленые» махнули на него рукой, так что вряд ли что-то может помешать запуску проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее немецкие СМИ призвали новые власти Германии пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2».
«Пресса в Германии – это четвертая власть, которая порой выступает мощнее политиков. Некоторые СМИ в период переговоров коалиции по формированию правительства стремятся создать определенный фон и поддержать «Зеленых». В каком-то смысле они хотят, чтобы новое правительство ФРГ выстраивало более жесткие отношения с Россией, нежели это делала экс-канцлер Ангела Меркель. Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь», – считает германский политолог Александр Рар.
Он добавил, что автор статьи в Suddeutsche Zeitung, обозреватель Штефан Корнелиус придерживается «прозеленых и проатлантических взглядов, поэтому его позиция по «Северному потоку – 2» вполне понятна».
«Однако, насколько мне известно, в коалиционных переговорах «Северный поток – 2» уже не упоминается, – указал собеседник. – «Зеленые» махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него. Процесс сертификации «Северного потока – 2», конечно, немного оттягивается, но больше по техническим и правовым моментам. Мне кажется, что политики сейчас не могут серьезно повлиять на него».
«Единственное, на что могут надеяться противники проекта, – это американские санкции. Есть небольшой риск того, что после ухода Меркель США могут «ударить» по новому немецкому правительству, показав, кто командир на палубе, но вопрос в том, захочет ли Вашингтон ввязываться в эту борьбу», – предположил политолог. Рар добавил, что окончания переговоров по формированию правительства ФРГ стоит ожидать к середине декабря. Также, по мнению эксперта, на процесс запуска газопровода не сможет повлиять ни Украина, ни обострение ситуации из-за мигрантов на белорусско-польской границе.
«Северный поток – 2» становится символом немецко-российской дружбы, поэтому вряд ли ситуация на границе Белоруссии с Польшей сможет все это сломать», – полагает Рар. «Миграционный конфликт касается все-таки в первую очередь Минска и Варшавы, поэтому для России и Германии этот вопрос не такой острый, как, например, ситуация с Навальным. Тогда отношениям Москвы и Берлина угрожало гораздо больше, нежели сейчас», – резюмировал политолог.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа». Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС.
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
Позже Bild написала о том, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как это делал прошлый канцлер, социал-демократ Шредер. По данным газеты, во внешней политике Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» – когда «танцуют с теми, кто в зале».
Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
В ФРГ подтвердили заполнение Газпромом европейских хранилищ
Заявление Газпрома о выполнении плана закачки газа в европейские хранилища выполняется: уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщил газете «Хандельсблат» исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.
«Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа «Газпром», повышается с 6 ноября», – передает его слова ТАСС.
Блешке добавил, что это «может быть свидетельством того, что заявление о закачке теперь оперативно выполняется».
Во вторник Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
ЕС составит список «недееспособных государств» у своих границ
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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом, сообщают СМИ со ссылкой на черновик документа.
Проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», он похож по содержанию на разрабатываемую «Стратегическую концепцию НАТО», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В предисловии к черновику Боррель указал, что «НАТО под руководством США» останется главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза, при этом Европа «находится в опасности».
Какие угрозы Боррель имеет в виду, не уточняется. В документе содержатся конфиденциальные части с оценками угроз. При этом отмечается, что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюзу может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан». Названия стран не указывается.
По данным агентства, Боррель намерен убедить еврокомиссаров, что этот документ – не просто декларация, отмечающая прошлые неудачи в оборонных вопросах.
«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий», – говорится в предисловии к черновику
Рассмотрение проекта министрами иностранных дел и обороны стран ЕС будет проходить в четверг. Согласовать «компас» планируется в марте 2022 года.