В Кремле отреагировали на новые видео с пытками в колонии

Сообщения о новых видеозаписях с пытками в колониях будут расследоваться, проводятся проверки, но пока рано говорить об их результатах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что лично президент Владимир Путин каждый отдельный эпизод «не может держать под своим вниманием». «Это скорее прерогатива тех органов, которые осуществляют проверки», – подвел итог представитель Кремля.

Напомним, в Сети опубликовали видео с издевательствами над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Песков ранее призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

Передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности), его заочно арестовали.

Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Адвокат и доктор юридических наук Александр Арутюнов считает, что Савельеву могут смягчить статью.