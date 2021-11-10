Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на ожидании поставок

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10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
Разделы

Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают – ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...

Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 11 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
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    Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на ожидании поставок

    10 ноября 2021, 10:41

    Текст: Евгения Шестак

    Цена газа в Европе на открытии торгов во среду опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне ожидания роста поставок топлива из России, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 791,6 долларов за тысячу кубометров – до 66 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС

    Ранее утром прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на четверть по сравнению с показателями накануне.

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    В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»
    		    9 ноября 2021, 22:17
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа», пишут немецкие СМИ.

    Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС. Корнелиус отмечает, что России нужны немецкие деньги, а Германии нужен российский газ, пишет «Московский комсомолец».

    Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.

    Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации. Заявления российских властей о том, что «Северный поток – 2» избавит Европу от дефицита газа Корнелиус считает чуть ли не шантажом.

    Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».

    Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Коментарии (96)
    Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
    		    8 ноября 2021, 17:03
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.

    «Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.

    Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.

    При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

    Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

    Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.

    Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

    Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.

    До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.

    Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

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    Коментарии (67)
    Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили

    8 ноября 2021, 12:57

    Текст: Наталья Ануфриева

    Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые поставки из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

    В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».

    Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.

    Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.

    Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

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    Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»

    9 ноября 2021, 21:56

    Текст: Вера Басилая

    Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

    «Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».

    «Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.

    До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.

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    Коментарии (47)
    В ФРГ подтвердили заполнение Газпромом европейских хранилищ
    		    9 ноября 2021, 21:25
    Текст: Елизавета Булкина

    Заявление Газпрома о выполнении плана закачки газа в европейские хранилища выполняется: уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщил газете «Хандельсблат» исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

    «Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа «Газпром», повышается с 6 ноября», – передает его слова ТАСС.

    Блешке добавил, что это «может быть свидетельством того, что заявление о закачке теперь оперативно выполняется».

    Во вторник Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

    Коментарии (107)
    Вильфанд предсказал Европе высокую потребность в российском газе
    		    9 ноября 2021, 14:29
    Фото: Filip Singer/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Европе этой зимой оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, в связи с этим Европе понадобится российский газ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время [прогнозируется] большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра Европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода», – передает его слова «Интерфакс».

    Вильфанд подтвердил, что в связи с морозами Европе будет необходим российский газ. «Конечно, отсюда (это) следует», – сказал он.

    По его словам, неоднородная погода означает, что зимой «будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону, на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов».

    «Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива – газа, угля, мазута – на подстанции», – добавил Вильфанд.

    Ранее член Бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, выступил за срочный запуск «Северного потока – 2», поскольку немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске газопровода.

    Коментарии (6)
    На Украине сообщили о снижении транзита российского газа

    8 ноября 2021, 15:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.

    «Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.

    За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

    Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.

    Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.

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    Молдавия удвоила тариф на поставки газа потребителям

    9 ноября 2021, 11:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании «Молдовагаз» на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре.

    «Утверждаются временные цены на поставку газа АО «Молдовагаз» на период с 1 по 30 ноября. <...> Большинством голосов проект решения был утвержден», – сказал директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ на заседании административного совета НАРЭ, которое транслировала пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

    Отмечается, что ранее «Молдовагаз» направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам с 236 до 537 долларов за кубометр.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?

    Коментарии (18)
    На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре
    		    8 ноября 2021, 21:42
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Валентина Григоренко

    Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    «Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.

    Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.

    Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

    Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

    1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.

    Коментарии (14)
    Газпром начал выполнение плана закачки газа в европейские хранилища

    9 ноября 2021, 12:44

    Текст: Елена Мирошниченко

    Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

    «Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», – приводит сообщение холдинга ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит».

    Коментарии (11)
    Франция решила возобновить строительство ядерных реакторов

    9 ноября 2021, 22:55

    Текст: Антон Антонов

    Французские власти намерены «впервые за десятилетия» возобновить строительство ядерных реакторов во Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

    Макрон в обращении к нации сказал, что нужно «экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику», чтобы «гарантировать энергетическую независимость» государства. При этом президент отметил, что руководство страны намерено «продолжить развитие возобновляемых источников энергии».

    СМИ сообщали, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде, передает РИА «Новости»

    Напомним, в Европе разразился газовый кризис, вызванный тем, что Еврокомиссия настояла на уходе от долгосрочных контрактов на поставку газа и создание биржевой торговли газом, запретила российским газопроводам качать газ на полную мощность даже при физическом отсутствии альтернативного поставщика газа. Кроме того, кризис связан с попыткой ЕС провести слишком быстрый искусственный переход на ветряную и солнечную генерацию при отказе от резервных энергетических мощностей, в первую очередь угольной и атомной генерации.

    Коментарии (28)
    Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» выросла вдвое

    9 ноября 2021, 09:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию возобновились вечером в понедельник, а утром во вторник они выросли уже более чем в два раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

    Как сообщает ТАСС, в понедельник вечером прокачка по трубопроводу в понедельник вечером составляла 360 тыс. кубометров, а уже во вторник утром составила почти 860 тыс. кубометров в час.

    В понедельник поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу были остановлены.

    Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

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    В Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2»

    8 ноября 2021, 14:04

    Текст: Наталья Ануфриева

    Подвижек в одобрении «Северного потока – 2» со стороны европейских партнеров пока нет, в этой ситуации главное – терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что подвижек «пока нет», на это «потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать Газпрому, так как у компании, очевидно, «есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», передает РИА «Новости».

    «Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к Газпрому», – добавил он.

    В Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

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    Сенаторы США выступили с инициативой о санкциях против «Северного потока – 2»

    9 ноября 2021, 03:53

    Текст: Антон Антонов

    Американские сенаторы-республиканцы предложили поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год, касающуюся санкций против газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует информация на сайте комитета Сената по иностранным делам.

    Сенаторы хотят ввести санкции против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

    Инициатива в случае ее принятия обязывает президента США принять меры в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Санкции предусматривают запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка, запрет фигурантам на въезд в США. Сенаторы утверждают, что «защищают союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля».

    Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2», в рамках которой США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта. Газпром сообщил, что «Северный поток – 2» готов к запуску.

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    Цена на газ в Европе превысила 960 долларов за 1 тыс. кубометров

    8 ноября 2021, 10:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

    Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла примерно до 962,2 доллара за тысячу кубометров, или 80,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

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