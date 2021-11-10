Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» выросла на четверть

Прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию выросли на четверть – до 1,1 млн кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

С 8.00 до 9.00 мск прокачка составила 1,1 млн куб. м. в час, что на четверть больше, чем во вторник вечером. Тогда прокачка колебалась в районе 870-880 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

В понедельник поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу были остановлены. В понедельник вечером поставки возобновились, а утром во вторник они выросли уже более чем в два раза.

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

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