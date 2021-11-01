Глава «Молодежки ОНФ» назвал помощь добровольцам «задачей номер один» для чиновников

Для депутатов и чиновников в условиях пандемии всесторонняя и оперативная помощь добровольцам является главной задачей, заявил первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

На встрече с общественными, политическими и добровольческими молодежными организациями в Воронеже на площадке общественной приемной партии «Единая Россия» он отметил, что в городе уже розданы первые бесплатные проездные билеты на общественный транспорт для волонтеров. Такое решение было принято совместно с мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Вопрос с горячими обедами тоже необходимо решить в самое ближайшее время, отметил депутат.

«Необходимо подходить комплексно и общаясь с людьми, получать обратную связь. Сейчас крайне важный вопрос – вакцинация. Лично я, когда объезжаю своих подшефных пенсионеров, с каждым беседую о том, привились ли они, какой прививкой, когда и нужна ли помощь в данном вопросе. Прошу всех добровольцев так же спрашивать и интересоваться. Таким образом у нас сложится своя статистика по вакцинации среди пенсионеров и маломобильных граждан. Возможно, к кому-то есть смысл медиков пригласить домой, чтобы вакцинировать. Минздрав может получать эту информацию от волонтеров. Что касается помощи добровольцам, то у них не должна болеть голова за то, как он доедет до колл-центра или того, кому нужно доставить продукты, где ему покушать и сколько потратить на бензин (если это автоволонтер). Мы проработаем механизмы сопровождения в самые кротчайшие сроки, потому что это государственная задача: помогать тем, кто помогает», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Координатор общественной организации «Волонтеры медики» в Воронежской област Ангелина Аралова рассказала, что добровольцы организации помогают в поликлиниках, больницах, в том числе в красных зонах. «Сегодня 85 человек трудятся в поликлиниках Воронежа, около 20 волонтеров в больницах, еще 40 человек в региональном колл-ценре, несколько десятков добровольцев помогают в районах. Особенно активно в Бутурлиновке. В прошлую волну было организовано горячее питание, обеды, для волонтеров и если сейчас была бы возможность повторить эту практику, то мы были бы очень благодарны», – сказала она.

«Единая Россия» мобилизует все силы, волонтеров, которые находятся в орбите партии. Это достаточно большое количество людей. По прошлой волне это порядка 100 тыс. человек, думаю сейчас будет не меньше. Друзья, говорю вам большое спасибо за вашу помощь и то, что вы делаете. Сейчас, к сожалению, Воронежская область и Воронеж лидируют по стране по уровню заболеваемости. Эту волну необходимо сбить. (…) Я надеюсь, что темпы вакцинации в регионе будут возрастать и призываю всех, кто еще не сделал прививки, обязательно вакцинироваться», – добавил депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР Евгений Ревенко.

Во встрече приняли участие более десятка организаций, в числе которых ресурсный центр поддержки молодежи, областной молодежный центр, волонтерский корпус 36, волонтеры Победы, волонтеры медики, Молодежка ОНФ.