Соединенные Штаты вознамерились бороться с Китаем с помощью методов из прошлого столетия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя создание американского центра по борьбе с вызовами со стороны КНР.

«Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое – стратагемы времен Холодной войны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вашингтон не скрывает, что намерен для воплощения этой цели нарастить кадровый состав ЦРУ и усилить слежку за Китаем.

«Про нас тоже, конечно, не забыли – в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузиться в него с головой», – пояснила дипломат.

Вместе с тем у США есть масса внутренних проблем – рост нелегальной миграции, трансграничной преступности, пандемия, и все это «представляет действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку».

Однако эти проблемы почему-то не вызывает у ЦРУ желания активизировать усилия на этих направлениях.

«Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?», – заключила Захарова.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны КНР, называться учреждение будет «Центром миссий, связанных с Китаем» (China Mission Center, CMC).