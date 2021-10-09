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Саакашвили пожаловался на задержку судебных слушаний
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На странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось обращение к международному сообществу, в котором говорится о якобы задержке судебных слушаний по делу его делу.
В сообщении указывается, что «в соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд», но Саакашвили «уже девять дней держат в тюрьме без слушания», и его адвокату «судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается».
По его мнению, так грузинские власти якобы пытаются не допустить появления экс-президента на публике перед запланированным вторым туром выборов.
«Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», – подчеркивается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
Специалисты объяснили разницу между соленой и квашеной капустой
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По сути, это одно и то же блюдо традиционной русской кухни, но в соленую добавляется гораздо больше соли, в то время как в квашеной ее практически нет, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пятницу, 8 октября, отмечается народный праздник Сергей Капустник, в который православные почитают память величайшего подвижника земли русской – Сергия Радонежского. Именно в этот день традиционно начинается консервация и засолка капусты. Издревле считается, что раньше этого делать нельзя, поскольку блюдо скиснет.
«Когда мы говорим о квашеной капусте, то не забываем, что для нас, россиян, это не просто какое-то блюдо, рецепт, а это еще и огромная культурная составляющая. Капустник – это время, когда в начале октября в Рязанской, Владимирской, Тверской, Московской и других областях, губерниях, народ собирался все вместе в одном доме и целый день рубили капусту сечками (тяпки для шинковки овоща, – Прим. ВЗГЛЯД), заготавливая ее на зиму», – рассказывает историк кулинарии Павел Сюткин.
Он подчеркивает, что это было не простое времяпровождение, а действительно целый праздник: во время шинковки капусты люди общались, смеялись, пели песни. К вечеру они собирались все вместе на ужин, а после шли гулять по деревне.
Кроме того, эксперт рассказывает, что ранее не существовало соленой и квашеной капусты – все это было одним и тем же блюдом, а разница в приготовлении (в первую попросту начали добавлять больше соли) появилась лишь спустя многие годы.
«Соление и квашенье капусты – это действительно традиционный вид нашей еды, то, чем во многом отличалась русская кухня от гастрономии других стран. Соление капусты хоть и называется солением, но на самом деле это процесс ферментации. Раньше эту капусту делали с минимальным добавлением соли или без нее, поскольку она была достаточно дорогим продуктом до 15–16 века, когда русские купцы вышли на Северный Урал, города, расположенные на севере Пермского края, например, Соликамск, где соль добывалась открытым способом», – делится кулинар.
До этого времени, продолжает собеседник, либо привозили морскую соль издалека, либо ее добывали, копая шахты: заливали туда воду, вытаскивали солевой раствор, а затем выпаривали его. Соответственно, соль была достаточно дорогим продуктом, которую клали в блюда в очень маленьком количестве, в том числе и в квашеную капусту.
Между тем, он отмечает, что из-за дороговизны продукта пошла примета, что рассыпать соль – к ссоре. Раньше так говорили, потому что если кто-то из членов семьи по неосторожности ронял солонку, рассыпав содержимое, то семье приходилось неделю-другую есть несоленую пищу.
«Квашеная капуста делалась традиционно так: кочаны капусты рубили сечками, далее в бочку укладывали слой капусты, а затем посыпалась слоем ржаной муки – немножко, несколько щепоток. И так послойно всю бочку. Ржаная мука здесь была, что называется, для увеличения старта. То есть, фактически, она давала начало молочно-кислому брожению, которое как раз происходило в капусте», – говорит Сюткин.
Однако на сегодняшний день квашеную капусту делают без ржаной муки и более быстрым способом. Кулинар, историк кухни Ольга Сюткина подчеркнула, что в каждом российском регионе свой традиционный рецепт: у кого-то с клюквой, у кого-то с тмином, а кто-то кладет туда яблоки. Кроме того, не все мелко шинкуют капусту при приготовлении, кто-то квасит ее целыми кочанами. Такой рецепт называется «Провансаль», а вкус у блюда получается абсолютно отличающийся от привычного. Однако классическим все-таки остается без добавления дополнительных ингредиентов.
«На один крупный кочан достаточно 1–1,5 граммов соли. Сначала капусту нужно нашинковать, затем присыпать ее солью и слегка пережать ее руками. Далее можно добавить в нее небольшое количество тертой моркови. Посте перемешивания всех ингредиентов капусту следует переложить посуду, в которой она уже будет кваситься, и прижать грузом. При этом он должен быть не более 12–14 % от веса капусты, потому что иначе из нее не будут выходить газы, начнется подпевание, и она получится скользкой», – объясняет собеседник.
Затем начинается процесс брожения, который продолжается около 2–2,5 дней (в зависимости от температуры помещения), продолжает Сюткина. В течение этого времени (достаточно один–два раза в сутки), капусту нужно прокалывать, чтобы выходил углекислый газ. Удобно это делать, например, деревянными палочками для суши. Как только капуста достигает нужного вкуса, ее следует убрать в холодное место.
А какая же капуста полезнее: квашеная или соленая? Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что, бесспорно, первый вид приготовления блюда полезнее, нежели второй. «По сути мы получаем ферментированный продукт, что, непосредственно, связано с восстановлением нашей микробиоты. Та молочная кислота, которая образуется (молочнокислые бактерии), по сути, является продуктом переработки сахара, который есть в капусте. По эффективности это сравнимо с каким-либо кисломолочным продуктом», – рассказывает специалист.
Диетолог обращает внимание на то, что микрофлора отвечает за множество процессов, происходящих в организме человека, например, иммунная система на 70 % сосредоточена в кишечнике. Соответственно, чем больше в организме полезных бактерий, тем легче человек противостоит вирусам, бактериям и другим агентам, которые постоянно атакуют организм.
«В квашеной капусте огромное количество витамина С, который просто необходим: без него нормально не работают те же интерфероны, также он нужен для освоения железа (необходим для поддержания гемоглобина), поэтому красное мясо, где его много, рекомендуется есть с овощами, в том числе с квашеной капустой. Далее, в блюде содержится янтарная кислота, которая отвечает за производство энергии, и клетчатка. Все это вместе делает квашеную капусту национальным «суперфудом», – поясняет Соломатина.
Соленая же капуста в плане полезности сильно проигрывает квашеной, продолжает врач. При добавлении в нее уксуса, что часто советуют при консервации ее на зиму, все полезные от брожения свойства убиваются, а большее количество соли (которую также используют при консервации, чтобы со временем капуста не становилась более кислой) способствует повышению давления, тем самым сбивая обменные процессы и приводя к гипертонии. Кроме того, она рассказывает, что есть ряд исследований о том, что чрезмерное употребление соли приводит к раку желудка.
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Немецкий эксперт: Партия Меркель уничтожила собственного кандидата в канцлеры
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Решение Армина Лашета уйти из руководства Христианско-демократического союза говорит о том, что партия Ангелы Меркель отказалась от надежд сформировать свою коалицию, а новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
«Получилось так, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) уничтожили своего проигравшего кандидата. Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего. В ХДС уверены, что Лашет должен взять на себя ответственность за провал партии», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт указал, что в ХДС избрали популярный путь для тех партий, которые проигрывают выборы. «Мы проиграли и должны уйти в оппозицию, чтобы обдумать стратегию и попытаться через четыре года вернуться к власти» – вот таков план христианских демократов», – заявил политолог.
«На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером. Он понимает, что любое позитивное слово в сторону Москвы будет раскритиковано рядом влиятельных СМИ, которые поддерживают антироссийскую повестку», – пояснил аналитик.
Окончательно вопрос с новым канцлером решится в конце октября, прогнозирует собеседник. «Все хотят власти, в том числе и малые партии. Все готовы идти на компромиссы. А вариаций по составу правительства, по сути, нет. Так что скоро все закончится», – заключил Рар.
Накануне глава ХДС, уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство.
В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера, сообщает Deutsche Welle.
Стоит напомнить, что три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале нынешнего месяца результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.
Карстен Фогт – ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября, ранее рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что при новом канцлере отношения ФРГ и России могут ухудшиться. «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – пояснил политик.
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Уральский благотворитель «разочаровался» в избитом в метро Москвы мужчине из-за просьбы о денежной помощи
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Уральский благотворитель Егор Бычков заявил, что разочаровался в избитом дагестанцами в метро Москвы мужчине из-за того, что тот попросил о финансовой помощи в соцсетях.
«Сначала подумал, что норм чувак, который замечание сделал дагестанцам в метро. А он в тот же день решил монетизироваться на волне хайпа, начал денежку себе клянчить и попросил граждан оплатить его поступок. Разочарован», – написал Бычков в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Речь идет о посте пострадавшего Романа Ковалева в Instagram, где тот сообщил о своем состоянии и попросил о финансовой помощи.
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Бычков затем добавил, что ему «сложно представить, что среди моих друзей и знакомых, оказавшихся в подобной ситуации (а такие истории, конечно, вообще не редкость), кто-то бы начал в Instagram деньги просить за сломанный нос».
«Ну даже ладно – решил компенсировать за счет добрых людей лечение и временную нетрудоспособность. О какой сумме речь? Может, счет ему выставили за лечение? Нет. И выставят ли – совсем не обязательно. А где он работал, сколько зарабатывал и сколько стоит его простой? Судя, что под постом о помощи уже 15 тыс. комментариев, там давно насобирали на 100 операций и 10 лет работы. Сейчас-то на что собираем – реально интересно? Просто, чтоб было? Так, может, чем миллионы этому парню собирать, помочь каким-нибудь другим реально нуждающимся?» – задался вопросом он.
Бычков добавил, что если Ковалев «не может без помощи других людей», то ему следует опубликовать счет на лечение, отчет о собранной сумме, а затем закрыть сбор «в ту же минуту».
«Сейчас люди переводят на какое-то лечение, хотя на лечение он давно собрал, но молчит об этом. Не знаю, почему люди против эффективной благотворительности. Лично я – за», – заключил он.
Егор Бычков – уральский благотворитель, возглавлял фонд «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле (основатель фонда – Евгений Ройзман). Стал известен в России в 2010 году – он был осужден на три с половиной года колонии строгого режима за применение пыток к больным, проходящим лечение в реабилитационном центре. Его признали виновным в побоях, похищении человека и незаконном лишении свободы.
Дело вызвало общественный резонанс. За Бычкова вступились журналисты, правозащитники, представители шоу-бизнеса, высокопоставленные чиновники. В ноябре 2010 года Свердловский областной суд снял с осужденного обвинения в нанесении побоев и похищении людей. Вместо этих эпизодов Бычков был признан виновным по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц». Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.
Сам Бычков после оглашения решения суда высшей инстанции об изменении наказания на условный срок заявил, что отказывается возглавить реабилитационный центр для наркоманов и не будет восстанавливать свой центр в Нижнем Тагиле.
Конфликт в метро Москвы произошел вечером 4 октября 2021 года в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Ковалев заступился за девушку, за что был жестоко избит пьяной компанией.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить женщину, которая нажала тревожную кнопку в поезде столичного метро, где избивали мужчину, а также указала полиции на нападавших. Кроме того, он поручил наградить и Ковалева.
Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
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Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.
Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости».
«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.
«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.
Эксперт рассказал, как в баре или в гостях отличить качественный алкоголь от метанола
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«Не нужно рисковать, лучше взять и поджечь», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин, рассказывая, каким образом можно отличить этиловый спирт от метилового, который является смертельным ядом для человека.
В Оренбургской области как минимум 36 человека отравились суррогатным алкоголем. Из них 18 скончались. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что в крови пострадавших и умерших обнаружен чистый метанол. В некоторых случаях даже выявлена его концентрация, превышающая смертельную дозу в 3–5 раз.
«Доля нелегального алкоголя на рынке составляет около 15 %, контроль сейчас достаточно неплохо справляется. Но главная проблема в том, что люди травятся не нелегальной водкой, а суррогатами, сделанными из метанола, который является смертельным ядом. Здесь необходимо наводить порядок в обороте метанола, потому что какие бы меры не принимались, люди продолжают травиться: в неделю происходит по несколько отравлений, не говоря уже о массовых, как в этом случае», – рассказывает Шапкин.
Он объясняет, что по вкусу, цвету, запаху и по состоянию, характерному опьянению, метанол полностью неотличим от этилового спирта. Симптомы отравления им наступают только через шесть часов после употребления.
«Мы еще в июле разработали и направили законопроект об обязательной денатурации (добавлении неприятного запаха или вкуса, – Прим. ВЗГЛЯД) метилового спирта. Это вполне могло бы решить проблему отравлений, метанол просто стало бы невозможно пить. Сейчас его в 20 раз больше производится, нежели этилового спирта, а к 2030 году планируется еще в 5 раз увеличить мощность производства метанола. Продается он абсолютно свободно через интернет», – объясняет собеседник.
Люди, которые производят суррогатный алкоголь, из-за своего непрофессионализма путают этиловый спирт с метиловым, продавая впоследствии людям яд. Кроме того, чтобы такой алкоголь лучше покупался, нелегальный производитель часто также в интернете закупает пустые бутылки известных спиртных напитков, в которые потом заливает свой спирт и продает.
«Единственное, как можно проверить спирт в бытовых условиях, чтобы не отравиться, это взять и поджечь его. Пламя метанола – зеленого цвета, а этилового спирта – синее. Более того, я советую всем, кто пришел в кафе, ресторан и заказал себе крепкий напиток, перед употреблением лучше попытаться его поджечь, чтобы посмотреть на пламя. А все потому, что неизвестно, не химичит ли там бармен и так далее. Да и в гостях проверять лучше. Не нужно рисковать, лучше взять и поджечь», – советует Шапкин.
Правительство Оренбургской области и СУ СК по региону сообщило, что задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого пострадали и погибли люди.
Москва требует у ФРГ назвать сопровождавших Навального на рейсе из Омска в Берлин лиц
Российская сторона изъявила желание в 10-дневный срок получить от германской информацию о том, кто сопровождал Алексея Навального из Омска в Берлин, заявили в МИД России.
«Российская Федерация исходит из того, что согласно положениям Конвенции, ответы по существу всех поставленных российской стороной ранее и в «Приложении 1» вопросов должны быть представлены не позднее чем через 10 дней, то есть не позднее 16 октября 2021 года», – говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
Отсутствие верифицируемых данных по инциденту с Навальным свидетельствует в пользу версии об очередной грубой провокации в отношении России, добавили в МИД, передает РИА «Новости».
МИД отметил, что Россия намерена получить от Британии и Германии ответ на вопрос о том, почему российским правоохранителям не дают опросить одну из сторонниц Навального Марию Певчих по делу блогера.
Между тем в постпредстве России при ОЗХО заявили, что ответ на российский запрос по делу Навального от ФРГ неприемлем, от Франции и Швеции ответов не поступало. Это нарушение обязательств по конвенции, подчеркнули в постпредстве.
В среду посольство России в США отвергло «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом Навального. Госдеп сообщал, что США и еще 44 государства передали России в штаб-квартире ОЗХО в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального.
В четверг российская сторона дала ответ на запрос участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции и Швеции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что российская сторона незамедлительно ответит на очередной антироссийский выпад в ОЗХО.
Сокамерница показала арестованной Раковой приемы ближнего боя
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Арестованную экс-вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марину Ракову в ИВС поместили в одну камеру с ранее судимой женщиной, которая продемонстрировала Раковой приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.
Меркачева заявила, что Ракова оказалась в «унизительном положении». «Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды», – приводит слова Меркачевой РИА «Новости».
Она сообщила, что Ракова «пять часов провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления». Меркачева рассказал, что «татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом».
Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания, сказала Меркачева. Член московской ОНК также сообщила об обеспокоенности Раковой в связи с тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями.
Напомним, по закону, прибывшие впервые заключенные не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами. Сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в среду. Ракова отказалась признавать вину. Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря. До этого суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина. В пресс-службе Тверского суда сообщили, что Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на проект «Учитель года».
Избившим мужчину в метро Москвы предъявили обвинение в двух преступлениях
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Предъявлено обвинение троим участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и об угрозе насилием представителям власти, сообщили в Следственном комитете России.
«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия.
Конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.
После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Калининградский губернатор объяснил военную цель строящегося поляками канала
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Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» – заявил Алиханов в беседе с Daily Storm. Он добавил, что это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По словам Алиханова, ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, несмотря на то, что они должны проходить через российские территориальные воды, чтобы попасть туда. «Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив», – пояснил он.
Он напомнил, что строительство данного канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
Эндокринолог призвала не запивать творог кофе и чаем
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Пока никто не доказал, что повышенная жирность увеличивает процент усвоения кальция, поэтому рекомендуется употреблять творог 5–9% жирности, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
«Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности – 5–9%», – пояснила Павлова, передает MK.ru.
По ее словам, нет смысла покупать творог повышенной жирности, так как не доказано, что это увеличивает процент усвоения кальция.
Павлова отметила, что если творог запивать чаем или кофе, то это как раз может помешать получению организмом полезных веществ из творога.
«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А», – добавила она.
Кроме того, она посоветовала не добавлять в творог варенье или мед и есть его с овощами и зерновым хлебом. Но если все-таки нужно подсластить, то можно использовать стевию или эритрит.
Ранее диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию. Кроме того, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности творога.
Китай выразил озабоченность инцидентом с атомной подлодкой США
Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.
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«Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом», – передает РИА Новости слова дипломата.
Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла в пятницу на базу на острове Гуам.
По сообщению телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.
Газета Washington Post сообщила со ссылкой на должностное лицо из ВМС США, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. «Как представляется, Китай не был причиной столкновения», – сказало газете должностное лицо.
Ранее Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в акваторию островов Сиша.
Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой из-за газа
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США хотят прямо поссорить Москву с Европой в газовом вопросе, они не скрывают этого, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Лавров заявил, что «это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы», они хотят «понизить нашу взаимозависимость», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа, «но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает».
Министр подчеркнул, что действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе: «Не будем забывать, что когда «Северный поток – 1», «Северный поток – 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет».
По его оценке, «это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями СП-2».
Он напомнил также о «такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, (...) в том числе на ФРГ, которую прямо заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа».
В данный момент, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», отметил Лавров.
«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» – напомнил он.
Кроме того, глава МИД призвал к более тесному сотрудничеству на фоне цен на топливо в Европе.«Конечно же, и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток», который сейчас соединяется с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией – это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента», – сказал он.
При этом если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
Ранее в Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
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Муратов пообещал «отдуваться» Нобелевской премией за российскую журналистику
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Журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отреагировал на присуждение ему Нобелевской премии мира.
Дмитрий Муратов признался «Подъему», что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный». «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие... Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», – отметил он.
А в разговоре с телеканалом «Звезда» он отметил, что считает это наградой в первую очередь для всех погибших сотрудников издания, которые боролись за свободу слова и демократию.
Между тем в соцсетях неоднозначно отреагировали на присуждении премии российскому журналисту. Так, коллега Муратова Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заметил: «Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской еще и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями».
Журналистка Тина Канделаки также упомянула Грету Тунберг, которая номинировалась на премию: «Новость дня: за прогуливание школы Нобелевскую премию пока не дают», – сыронизировала она.
Напомним, российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали
лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.
В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.