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Кремль рассказал о реализации Шойгу идеи строительства городов в Сибири по линии партии
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Министр обороны Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов и по партийной линии, на проработку конкретных планов потребуется время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Концептуальная идея была озвучена Сергеем Кужугетовичем, и сам президент говорил о том, что Шойгу ему неоднократно более подробно об этом рассказывал. Но конечно, подобные планы – они должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время. Тем более, что Шойгу продолжит эту свою работу по партийной линии», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда и как Шойгу представит президенту проект по новым городам Сибири.
Ранее Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города, а также об ответе президента Владимира Путина на заявление о том, что на них «денег нет».
Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.
Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Американская атомная подводная лодка получила повреждения в Тихом океане
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Атомная подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN-22) 2 октября во время движения в международных водах под водой столкнулась с неизвестным объектом, сообщил официальный представитель Тихоокеанского командования ВМС США.
«Подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой», – передает USNI News.
Представитель Тихоокеанского командования ВМС США сообщил, что травм, угрожающих жизни, у моряков нет.
«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован», – уточняется в сообщении.
Издание сообщает, что «примерно 11 моряков пострадали в инциденте, получив повреждения от легких до средней тяжести». Подлодка не подавала сигналов бедствия и в данный момент движется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в течение пятницы, передает РИА «Новости».
Connecticut – одна из трех многоцелевых АПЛ класса «Сивульф» в составе ВМС США. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), Connecticut является одним из самых совершенных АПЛ ВМС США. Лодка создавалась для борьбы со стратегическими подводными лодками ВМФ СССР.
Россия дала ответ на запрос участников ОЗХО по Навальному
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Российская сторона дала ответ на запрос участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции и Швеции, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
«РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран», – сказал Шульгин ТАСС.
Он пояснил, что встречный запрос адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
«Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального», – указал постпред.
В среду посольство России в США отвергло «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом Навального. Госдеп сообщал, что США и еще 44 государства передали России в штаб-квартире ОЗХО в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что российская сторона незамедлительно ответит на очередной антироссийский выпад в ОЗХО.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
Польский «удар по Москве» через Балтийскую косу оказался выгодным для России
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Возможная реализация планов председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, заявили польские СМИ.
Gazeta Wyborcza напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».
«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <...> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», – передает РИА Новости текст статьи (перевод представлен «ИноСМИ»).
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль. Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
Арестованных за избиение мужчины в метро поместили в карцер
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Арестованные за избиение молодого человека в московском метро помещены в карцер СИЗО № 7 на время карантина, рассказал член ОНК Москвы Константин Ким.
«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением», – приводит его слова РИА «Новости».
Правозащитник сообщил, что, по словам, Ханмагомедова, видео драки якобы не полное.
Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
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Высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО.
«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг отметил, что НАТО готова к диалогу с Москвой и проведению заседания Совета Россия – НАТО (СРН), этот вопрос обсуждался с главой МИД России Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН в сентябре.
«Позиция НАТО в отношении России ясна и неизменна – мы основываемся на двойном подходе: оборона, сдерживание и диалог. Мы готовы вести содержательный диалог с Россией. Мы готовы провести встречу Совета Россия – НАТО. Мы приглашали Россию к проведению этой встречи уже давно, но пока Россия не дала позитивного ответа, поэтому не было встреч», – отметил он.
Столтенберг отметил, что важно «сесть и поговорить», особенно «в сложные времена, когда напряжение высоко».
«Поэтому мы будем продолжать стремиться к диалогу с Россией. Я встречался с министром Лавровым в ООН в ходе Генеральной Ассамблеи не так давно (23 сентября), но мы пока не смогли договориться о новой встрече СРН. Но мы готовы сделать, это когда Россия будет готова к встрече», – сказал он.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога.
В МИД заявили, что истинная цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.
Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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Эксперт назвал вероятные шаги России для защиты «Северного потока – 2»
Россия привлечет корабли Балтийского флота для защиты газопровода «Северный поток – 2», если появятся угрозы по отношению к нему, считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Мы будем предпринимать определенные меры исследовательского характера для контроля состояния этой трубы. То есть там будут проходить исследовательские корабли. И мы будем следить за этим делом», – сказал Сивков РИА «Новости».
Эксперт предполагает, что «будут недоброжелатели, которые постараются вывести эту трубу из строя».
«Если возникнут угрозы этой трубе, то мы будем принимать меры по ее защите», – отметил эксперт, по его мнению, тогда для этого могут привлечь корабли Балтийского флота.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода «Северный поток – 2», что создает «головную боль» для всех стран вокруг.
Россия решила передать Финляндии документы о зверствах финских оккупантов в СССР
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Российское историческое общество (РИО) передаст Национальному архиву Финляндии сборник, содержащий документы о преступлениях нацистов и их пособников, в том числе финских военных, против мирного населения на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.
«Сегодня состоялись переговоры между представителями Российского исторического общества и Национального архива Финляндии. Мы раз в год стараемся встречаться, пусть сейчас и в онлайн-формате, и обсуждать актуальные вопросы нашего взаимодействия», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, РИО проинформировало финских коллег о завершении работы над сборником документов, касающихся «злодеяний финских пособников нацистов на территории СССР», финские исследователи выразили большой интерес к этим документам.
«И мы договорились, что направим им весь сборник, который поможет финским исследователям в их дальнейшей работе, условились, что продолжим совместное изучение материалов военных лет для сохранения правды о преступлениях в отношении мирного гражданского населения, прежде всего на территории Советского Союза», – сказал Могилевский.
Напомним, поисковики в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском.
Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
В Siemens посоветовали Германии помнить о здравом смысле в отношениях с Россией
Новое правительство Германии в отношениях с Россией должно «оставить политику в стороне», заявил гендиректор Siemens Gas Turbine Technologies Нико Петцольд.
Петцольд полагает, что «в конце концов после выборов будет необходимо вернуться к реальности, оставив политику в стороне». Он выразил надежду, что будущий немецкий кабмин «осознает все вызовы и будет на них реагировать, в том числе на международном уровне, не забывая о здравом смысле». Петцольд принял участие в Петербургском международном газовом форуме, передает РИА «Новости».
Напомним, в Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Далее предстоят переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов.
Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.
Улицкая: В шорт-лист Нобелевки по литературе попал только один известный мне писатель
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«Для меня, кроме Милана Кундеры, там не было знакомых имен», – заявила газете ВЗГЛЯД русская писательница, переводчица и сценарист Людмила Улицкая, которая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Так она прокомментировала присвоение награды писателю из Танзании Абдулразаку Гурну.
Нобелевский комитет Шведской академии объявил результаты Нобелевской премии по литературе 2021 года. Она присуждена писателю из Танзании Абдулразаку Гурну «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».
«Первый раз это имя услышала. На русский язык его произведения не переводились, так что и мнения никакого ни у кого, не читавшего его книг, быть не может. Доверимся Нобелевскому комитету, там сидят люди просвещенные. Я не оценивала ни его писательские качества, ни тематики – это просто невозможно делать, не читая. А то получится так, как с романом «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, когда его всенародно осудили за публикацию за границей, а все выступления осуждающих его начинались словами «Романа не читал, но выражу свое возмущение...» – говорит Улицкая.
Кроме того, она подчеркивает, что в этом году даже невозможно было определить, были ли среди кандидатов более сильные авторы. «Об этом могут рассказать только члены жюри, прочитавшие все работы, находящиеся в шорт-листе. Для меня, кроме Милана Кундеры, там не было знакомых имен», – заключила собеседник.
В прошлом году премию присудили американской поэтессе Луизе Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнула, что Глюк – одна из ведущих и влиятельнейших американских поэтов, а присуждение ей премии – это закономерный выбор.
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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