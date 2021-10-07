Российские экспортеры получили доступ к национальной полке немецкого Amazon

Российские экспортеры теперь смогут представлять свои товары на немецком филиале Amazon, сообщили Российский экспортный центр (РЭЦ) и «Почта России».

«На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории «еда и напитки», на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Там добавили, что преимущество национальной витрины для экспортера – скорость, с которой товары попадают из разных частей России до конечного потребителя в Европе. Срок доставки грузов «Почтой России» в Германию будет занимать не более трех-пяти дней вместе с таможенными операциями. Доставка же со склада в Берлине до покупателя займет еще от одного до трех дней.

Экспортеры, работая таким образом, получают помощь с сертификацией товаров и другими юридическими тонкостями. Организаторы национальной витрины берут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору самых перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины.

«Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель – сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку», – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.