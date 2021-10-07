Рост цен на газ вынудил мир переводить электрогенерацию на мазут

Природный газ впервые с 2014 года оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент, что заставило некоторые страны перевести часть вырабатывающих тепло и электричество предприятий на мазут, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.

Стоимость газа в Северо-Восточной Азии в июле поднялась выше нефтяного паритета (условный баррель нефти, содержащий 5,8 млн БТЕ). В последний раз такое случалось зимой 2014 года, отмечает Argus. Однако тогда газ продержался дороже нефти в пересчете на эквивалент в течение 37 дней в январе–феврале. В этом же году такая ситуация сохранялась на протяжении 62 торговых дней, что, как отмечают эксперты, является рекордом, передает ТАСС.

Цена газа в Европе, формируемая на хабе TTF в Нидерландах, в конце июля также взлетела выше нефтяного паритета впервые за десять лет, указывает Argus. «При таких уровнях цен предприятия тепло и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки», – пишут эксперты. В то же время они отмечают, что в мире осталось не так много станций, технически способных использовать жидкое топливо.

В Азии самые значительные мощности нефтяной генерации у Японии – около 31,6 ГВт. Прошлой зимой на фоне дефицита СПГ японские предприятия были вынуждены задействовать мощности, работающие на мазуте. «Длительное преобладание газовых котировок над нефтяными может и предстоящей зимой увеличить спрос на мазут», – предупреждают в Argus. Увеличили использование мазутной генерации в последние месяцы также Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, отмечается в отчете.

Европа располагает примерно 15,9 МВт мазутной генерации, большая часть которой сосредоточена всего в четырех странах континента – Франции, Германии, Швеции и Турции. На Италию приходится около 10% всей мазутной генерации в Европе, но она используется как резервная, на случай перебоев поставок газа.

На фоне низкой заполненности европейских газовых хранилищ стоимость газового фьючерса TTF ускоряет рост в последние недели. Каждый торговый день TTF устанавливает новые исторические максимумы, приближаясь к 2 тыс. долларов за тыс. кубометров, хотя год назад еще его стоимость была примерно в десять раз меньше.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.