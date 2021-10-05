Памятник природы «Силинский лес» загорелся в Комсомольске-на-Амуре Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом Назван «Учитель года-2021» 5 октября 2021, 10:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года-2021» является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», – передает РИА Новости слова Голиковой, которая подвела итоги конкурса. Конкурс «Учитель года» в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год. В финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии. Ранее президент Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года».

Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России 5 октября 2021, 05:45

Фото: MoldovaGaz Press/YouTube

Текст: Антон Антонов

Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV. Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. В Узбекистане появились листовки против русского языка 4 октября 2021, 16:26

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Власти узбекского городе Чирчика начали развешивать в общественных местах таблички с просьбой употреблять слова не из русского, а из узбекского языка. На листовках пишутся слова на узбекском языке, напротив которых ставится галочка, а напротив слов на русском языке стоит крестик, передает Podrobno.uz. Подобные листовки расклеиваются в магазинах, общественном транспорте, образовательных учреждениях и в других объектах. В местной администрации заявили, что подобную акцию организовали в целях поддержки государственного языка, владение которым демонстрирует «уважение и любовь к нации и государству». Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Кроме того, никто не вправе регламентировать употребление языков в быту, в межличностном общении и при отправлении религиозных и культовых обрядов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Шарий рассказал о «черной метке», посланной Зеленскому Западом 4 октября 2021, 16:45

Фото: из личного архива

Текст: Андрей Резчиков

Запад разочаровался во Владимире Зеленском и подыскивает на его место более адекватного политика, сказал газете ВЗГЛЯД Анатолий Шарий. Так он объяснил упоминание в «досье Пандоры» информации об офшорах Зеленского, который заявлял недавно о «наглой» внешней политике Украины. «На самом деле скандалище колоссальный. У меня появилась информация, что украинские власти сегодня ночью разрабатывали антикризисный план действий, как «перебить» этот слив. По моим данным, звучали предложения вообще игнорировать, как будто ничего не произошло и спустить в СМИ «темник» с запретом упоминать об этой теме», – говорит лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий. Уже с утра местный журналист и политик Сергей Лещенко, который приобрел известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям, назвал «оптимизацией налогообложения» причастность Зеленского к офшорам, а депутат из пропрезидентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что «в офшорах Зеленского» виноват Шарий, который «покупает роскошные виллы». Другой ответной мерой на скандал рассматривалось обострение ситуации в Донбассе, например, с помощью обвинений в обстреле населенного пункта «со стороны якобы сепаратистов». А прозвучавшее предложение инсценировать покушение на президента было тут же отвергнуто, утверждает собеседник. Но в итоге во офисе президента сошлись на том, чтобы при якобы случайном подходе журналиста к президенту Зеленский назовет офшоры обычной бизнес-схемой. Заявление в этом духе уже сделала супруга главы государства Елена. Собеседник не исключает, что упоминание Зеленского в «досье Пандоры» не было случайным и стало «первым, но не последним прилетом» с Запада, черной меткой по поводу недавнего заявления украинского лидера о наглой внешней политике его страны. «Я думаю, Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо? Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое», – уверен Шарий. Что касается вероятной реакции налоговых органов Украины и ее Службы безопасности (СБУ), то они подчиняются главе государства, поэтому не будут предпринимать против него никаких действий. «Глава СБУ Иван Баканов тоже фигурирует в этом скандале. Как СБУ может начать свое расследование? Это против Шария они могут начать какое-то расследование, потому что они утверждают, что я не заплатил налоги за 2011 год. Депутаты фракции «Слуга народа» творят, что захотят. Устраивают аварии в пьяном виде, как это было с Александром Трухиным, но не происходит никаких расследований. Потом Зеленский фотографируется с этими людьми», – добавил Шарий, не исключив, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может начать расследование, но «я не помню ни одного расследования НАБУ, которое чем-то завершилось». Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Из архивных документов следует, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Более того, Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Баканов. Капитан-подводник: АПЛ с «Цирконом» может уничтожить здание Пентагона 4 октября 2021, 15:00

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Подлодка с ракетой «Циркон» на борту может нанести удар по любой цели с расстояния 1 тыс. км без риска быть замеченной, рассказал газете ВЗГЛЯД подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря. «Дальность «Циркона» составляет от 500 до 1000 километров. С такого расстояния никто нашу подлодку не засечет, если только за ней не следят давно и целенаправленно», – рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Собеседник напомнил, что задача американских противолодочных сил – засечь нашу АПЛ до того, как она произведет ракетные пуски. «Гиперзвуковая скорость предполагает, что после пуска «Циркон» практически невозможно уничтожить», – добавил он. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны Британии пригрозило России атаками тысяч хакеров 4 октября 2021, 11:25

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph. «Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <...> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», – цитирует ИноТВ Уоллеса. Также глава оборонного ведомства Британии объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдется Лондону в 5 млрд фунтов стерлингов (6,8 млрд долларов). Издание уточняет, что располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир. По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки. «Один из способов, как вы можете сделать это – обезвредить инструментарий, который используется против вас. Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить», – заявил министр. В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более 125 млн долларов) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку. «Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность – защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями. Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку», – добавил глава Минобороны. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия. Оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода 4 октября 2021, 17:54

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», – приводит сообщение компании РИА «Новости». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, также сообщили в компании. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Генерал перечислил ошибки, из-за которых Украина сбила российский лайнер 4 октября 2021, 21:45

Фото: VN Новости Новосибирска и области/YouTube

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы доставали обломки самолета в Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета – и смотрели. При этом украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело», – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал Айтеч Бижев, вспоминая последствия катастрофы 4 октября 2001 года, когда украинские военные сбили российский пассажирский лайнер. «У катастрофы было три причины. Во-первых, полигон, на котором украинские зенитчики решили проводить учения, был просто катастрофически не оборудован, неприспособлен для этого», – вспоминает бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Осенью 2001 года он занимал пост первого заместителя начальника Главного штаба ВВС России. «Кстати, мы тогда предлагали Украине эти стрельбы провести у нас, на нашем полигоне. Отношения в те времена у нас были прекрасные. Но они решили переоборудовать под полигон бывшую позицию зенитно-ракетного комплекса С-200 под Феодосией, которая для этого плохо подходила. И это первое в цепи рокового стечения обстоятельств», – говорит военный. Второй ошибкой Бижев считает решение Киева не закрывать в районе учений небо для полетов авиации, что грубо нарушает практику проведения такого рода стрельб. «Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-200 составляет 255 километров. Но минобороны Украины не стало его официально обозначать. В итоге гражданские самолеты понятия не имели, что в этом районе проводятся учения. И как раз через него пролегала международная трасса гражданской авиации. Группа из разведывательно-информационного центра должна была разобраться и запретить стрельбу в тот момент, напомнив, что в это время через зону идет рейс Тель-Авив – Новосибирск. Есть же расписание полетов гражданских самолетов. После пролета можно было выполнять стрельбы. Но никто этим не занимался, не отслеживал обстановку», – посетовал генерал. «Наконец, третья причина – низкая выучка украинских расчетов ПВО. С этим видом ракет, с комплексом С-200, они очень давно не проводили учений. А учения были очень ответственные – на них прибыли и министр обороны Украины Александр Кузьмук, и российская оперативная группа во главе с командующим ВВС Анатолием Корнуковым», – вспоминает эксперт. «Именно третья причина – слабый уровень подготовки личного состава – и стала главной. По некоторым показателям оказавшийся в зоне учений пассажирский Ту-154 походил на ракету-мишень с параметрами самолета разведчика АВАКС. У них с Ту-154 параметры отражающей поверхности и скорости примерно одинаковы. Когда начались стрельбы, украинцы произвели выстрел, после чего ракета сделала перезахват цели – и новой целью оказался гражданский самолет», – указывает Бижев. «Расчеты перед пуском ракеты были обязаны запросить «свой-чужой». Но они этого не сделали. Потому что они лихорадочно держали штурвалами этот самолет в прицеле, чтоб он не ушел, не соскользнул с экранов. После пуска ракеты – еще повторно надо делать запрос – «ошибка или не ошибка». Если бы украинские военные соблюдали регламент, катастрофы бы не произошло», – подчеркивает генерал. «В случае ошибки они могли успеть выключить «высокое», то есть отворотом антенны отвернуть ракету от цели. Был и второй вариант – нажать кнопку СМ, то есть «самоликвидироваться». В таком случае ракета меняет курс, свечой уходит в небо и там взрывается. Но ничего этого сделано не было. В результате все закончилось трагедией», – пояснил Бижев. «Причем все это произошло у всего командного состава на глазах: у министра обороны Украины и у нашего главкома ВВС. Я в это время был в Москве на центральном командном пункте и руководил российским расчетом – мы оттуда наблюдали за этими учениями», – говорит собеседник. Бижев вспоминает, что первой реакцией Киева было полное отрицание какой бы то ни было причастности к катастрофе. «Украинское командование до последнего отнекивалось. И министр обороны, и президент Леонид Кучма уверяли, что это не они», – вспоминает генерал. «После катастрофы с нашей стороны была создана правительственная комиссия во главе с секретарем Совбеза Владимиром Рушайло. Мои офицеры входили в эту комиссию. Мы доставали обломки самолета возле Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета, – и смотрели. А украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело. Приходилось им доказывать обратное», – подчеркивает генерал. При этом Бижев не верит слухам о том, что расчеты украинской ПВО были нетрезвы. Этой версии придерживаются некоторые родственники погибших. «Этого не может быть. Про пьяных – это наговор. Ракетчики не могли быть пьяными. Там дежурило целое звено офицеров, обязанных пресечь даже намеки на такое дело. Поймите, рядовые зенитчики не могли сами открыть огонь. Там целая цепочка докладов идет – от оператора до командира группы. Он тоже докладывает наверх – и так вплоть до главкома. Докладывает: «Цель захвачена, цель в зоне поражения». Получает команду: «Боевой пуск разрешаю». Это все записывается, фотографируется. Там не могло быть случайностей», – подытожил Бижев. 4 октября 2001 года над Черным морем, недалеко от Сочи взорвался пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший авиарейс 1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. Все 78 человек, находившиеся на борту – 66 пассажиров и 12 членов экипажа, – погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: лайнер сбила ракета «земля – воздух», выпущенная во время учений в Крыму. Киев официально так и не признал свою вину за трагедию. Правда, в 2005 году правительство Украины выплатило родственникам погибших компенсацию из расчета 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Родственники жертв катастрофы, объединившиеся в Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812, неоднократно добивались установления виновных в катастрофе и судебного решения по компенсациям, однако украинские суды раз за разом отклоняли их требования. Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом оказал сопротивление при задержании 4 октября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании, сообщили сотрудники полиции. Видео опубликовано на портале «МВД медиа». Подробности преследования и задержания нападавшего рассказали старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. По словам Лисина, во время службы поступила информация об угоне автомобиля. Они с напарником начали отрабатывать территорию и обнаружили угнанный автомобиль, подозреваемый в его угоне скрылся на территории детского сада. Аймухамбетов добавил, что в ходе обследования детского сада он заметил мужчину, который похож на подозреваемого в убийстве в Гае. Мужчина представился сторожем детского сада. «Затем я стал подходить к молодому человеку, он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек нами был застигнут при попытке перепрыгнуть через забор», – сказал лейтенант полиции. Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские применили физическую силу и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску. Напомним, ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. В воскресенье в УМВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля. Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами 4 октября 2021, 20:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Дмитрий Александров

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая. Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта. В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного». Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи. В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры» 4 октября 2021, 13:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости». «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков. Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Песков прокомментировал глобальные сбои в работе соцсетей 4 октября 2021, 21:28

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем из-за глобального сбоя в социальных сетях. «Сайт президента работает. Проблем нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности «ВКонтакте», передает РИА «Новости». Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине 4 октября 2021, 15:05

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Евгения Шестак

Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. «Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он. Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии. При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины. В Европе цена на газ упала на фоне новостей о заполнении «Северного потока – 2» 4 октября 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2», котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Чуть позже динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов. На 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет 1160 долларов за тыс. кубометров, передает ТАСС. Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. Эксперт объяснил возможную причину сбоя сервисов Facebook 4 октября 2021, 21:35 Текст: Елена Мирошниченко

Причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру может быть неисправность, связанная с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System), считает эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров. «Вероятная причина – это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени – нет», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, любой сбой, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам, «но в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит», считает эксперт. Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сын жертвы авиакатастрофы над Черным морем рассказал о пьянстве украинских ракетчиков 4 октября 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

На учениях в Крыму, во время которых в 2001 году украинские военные сбили зенитной ракетой российский пассажирский самолет Ту-154, присутствовали нетрезвые люди, рассказал сын одного из погибших в авиакатастрофе Борис Калиновский. В 2001 году в ходе учений ПВО Украины был сбит российский пассажирский самолет Ту-154, следовавший по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. В результате погибли 78 человек – 66 пассажиров, большинство из которых граждане России и Израиля, и 12 членов экипажа. Тела большинства из погибших во время поисковых работ обнаружить тогда не удалось, они затонули вместе с обломками самолета. Комиссия межгосударственного авиационного комитета установила, что лайнер на высоте 11 тыс. метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины. У Бориса Калиновского в авиакатастрофе погиб отец – 62-летний Виктор Калиновский, они общались незадолго до вылета. Позже мужчина возглавил фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812. «Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель», – заявил сын погибшего в интервью «Комсомольской правде». К тому же, по его словам, украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений – радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты, радиус действия которых – до 300 километров. «То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период», – отметил он. В свою очередь Первый канал показал воспоминания других родственников жертв трагедии. В частности, Тамара Раухвергер, которая потеряла дочь в авиакатастрофе, заявила, что спустя 20 лет виновники трагедии так и не наказаны. «20 лет в голове вопросы, на которые нет ответа: кто и за что убил мою дочь. И виновников нет до сих пор! Замалчиваются и покрываются виновники!» – заявила она. Отмечается, что ракета комплекса С-200, выпущенная украинской ПВО, взорвалась рядом с самолетом – шрапнель прошила его насквозь. Наталья Григорьева потеряла в авиакатастрофе сына и мать. «Когда нам показывали эту сторону, она была вся прошита шариками. Как раз сторона, где сидели мама и Саша, с левой стороны. Потому что ракета взорвалась с левой стороны, пробила всех, одного пилота убило, другие крикнули: «Куда попало?» Куда попало, они не поняли», – рассказала она. 4 октября 2001 года над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск: все 78 человек, находившиеся на борту, – 66 пассажиров и 12 членов экипажа, – погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь». Суды на Украине отказались признать причастность к трагедии украинских военных, однако в 2005 году правительство страны выплатило родственникам погибших компенсации из расчета 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Родственники погибших в трагедии, объединившиеся в Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812 Тель-Авив – Новосибирск, неоднократно добивались установления виновных в катастрофе и судебного решения по компенсациям, однако украинские суды раз за разом отклоняли их требования.