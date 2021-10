Политолог указала на опыт и подготовку нового главы Владимирской области В «школе губернаторов» оценили назначение врио глав Владимирской и Тамбовской областей 4 октября 2021, 19:03 Текст: Елена Мирошниченко

Уже 41 выпускник программы кадрового резерва, которую называют «школой губернаторов», в настоящее время занимает должности глав регионов России. Почти половина руководителей субъектов – слушатели программ ВШГУ, рассказал директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров «Последние пять лет Александр Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России», также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. Уверен, что такой профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона. Александр Авдеев проходил обучение на первом потоке программы кадрового резерва. Мы с коллегами наблюдаем, как знания и навыки, которые участники резерва получают и развивают во время обучения, востребованы на всех уровнях власти», – отметил Комиссаров, его слова приводятся в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров правительства России, один – генерального прокурора России. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров. «Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях», – сказал Комиссаров. Ранее президент России Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев. Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова напомнила о «Британских файлах», которые группировка «Анонимус» опубликовала в Сети в феврале. «В новых документах конкретики еще больше. Тут все: имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», – отметила она. Официальный представитель российского МИД перечислила получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России, среди которых такие иностранные агенты как портал «Такие дела» и «Медиазона». На их финансирование, согласно попавшим в Сети документам, посольством Британии было выделено 201 млн рублей и 100 тыс. фунтов ежегодно соответственно. «Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», – отметила Захарова. Она также отметила, что «среди упомянутых целей проектов – стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре. Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства». «Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. Интересно, Русская служба Би-би-си снова не сочтет этот сюжет заслуживающим освещения?» – заключила Захарова. Напомним, документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть. В отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона. Опубликовано «досье Пандоры» об офшорных схемах мировых лидеров 3 октября 2021, 21:05 Текст: Елена Мирошниченко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран, сообщает The Guardian. Согласно материалам досье, президент Украины Владимир Зеленский, а также братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Офшоры собственников компании «Квартал 95» использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне. Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее. Также в досье речь идет о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая за последние годы якобы «продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов», а одно из владений было продано в собственность британской короны, сообщает RT. Кроме того сообщается о сотрудничестве юридической фирмы из США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». По версии расследователей, он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно версии ICIJ, использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов. Король Иордании Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на 100 млн долларов. Как отмечает издание, на территории государства сайт ICIJ был заблокирован за несколько часов до выхода «досье Пандоры». Экс премьер-министр Великобритании Тони Блэр также попал в список. Он, как утверждают расследователи, в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов. Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран. При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам. Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского 4 октября 2021, 04:26

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры». Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка». По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС. В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег». «Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов). Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Сноуден высмеял ситуацию с офшорами 4 октября 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Компании, которые работают с офшорами, даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, заявил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из офшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать», заявил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Минобороны Британии пригрозило России атаками тысяч хакеров 4 октября 2021, 11:25

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph. «Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <...> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», – цитирует ИноТВ Уоллеса. Также глава оборонного ведомства Британии объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдется Лондону в 5 млрд фунтов стерлингов (6,8 млрд долларов). Издание уточняет, что располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир. По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки. «Один из способов, как вы можете сделать это – обезвредить инструментарий, который используется против вас. Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить», – заявил министр. В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более 125 млн долларов) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку. «Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность – защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями. Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку», – добавил глава Минобороны. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия. Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры» 4 октября 2021, 00:54

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней. В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости». Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях». Гиперзвуковым «Цирконом» впервые выстрелили с подлодки 4 октября 2021, 08:51

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны. «Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон». Россиянка вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркмении 4 октября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил представитель правительства региона. По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов. «Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных. Капитан-подводник: АПЛ с «Цирконом» может уничтожить здание Пентагона 4 октября 2021, 15:00

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Подлодка с ракетой «Циркон» на борту может нанести удар по любой цели с расстояния 1 тыс. км без риска быть замеченной, рассказал газете ВЗГЛЯД подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря. «Дальность «Циркона» составляет от 500 до 1000 километров. С такого расстояния никто нашу подлодку не засечет, если только за ней не следят давно и целенаправленно», – рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Собеседник напомнил, что задача американских противолодочных сил – засечь нашу АПЛ до того, как она произведет ракетные пуски. «Гиперзвуковая скорость предполагает, что после пуска «Циркон» практически невозможно уничтожить», – добавил он. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом оказал сопротивление при задержании 4 октября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании, сообщили сотрудники полиции. Видео опубликовано на портале «МВД медиа». Подробности преследования и задержания нападавшего рассказали старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. По словам Лисина, во время службы поступила информация об угоне автомобиля. Они с напарником начали отрабатывать территорию и обнаружили угнанный автомобиль, подозреваемый в его угоне скрылся на территории детского сада. Аймухамбетов добавил, что в ходе обследования детского сада он заметил мужчину, который похож на подозреваемого в убийстве в Гае. Мужчина представился сторожем детского сада. «Затем я стал подходить к молодому человеку, он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек нами был застигнут при попытке перепрыгнуть через забор», – сказал лейтенант полиции. Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские применили физическую силу и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску. Напомним, ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. В воскресенье в УМВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля. Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме 3 октября 2021, 22:49

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме. По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости». В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония сделала представление России из-за ракетных стрельб 4 октября 2021, 07:40

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Япония сделала представление российской стороне в связи с планами России провести учения с ракетными стрельбами в Японском море, заявил генсек японского правительства Кацунобу Като. «С 4 по 9 октября Военно-морской флот России планирует провести в Японском море ракетные стрельбы. В связи с этим 30 сентября служба безопасности на море призвала к осторожности при навигации в этой зоне. В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление. Мы внимательно следим за деятельностью российского флота в этом районе и за этими учениями», – передает РИА Новости слова Като. Напомним, Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа и на Кунашире. В июле японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Японцы потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы. Военный эксперт: АПЛ с «Цирконами» станут головной болью США 4 октября 2021, 11:14

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки означают ее скорое принятие на вооружение, и это изменит соотношение сил России и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря. «Произошедший пуск свидетельствует о том, что ракета скоро будет принята на вооружение. Скорее всего, это произойдет в конце нынешнего года или в начале следующего», – прогнозирует доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, «Циркон» способен преодолевать любые ныне существующие системы противовоздушной обороны. «Когда ракета будет принята на вооружение, она полностью поменяет соотношение сил с Западом в нашу пользу», – уверен специалист. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры» 4 октября 2021, 13:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости». «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков. Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Умер спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре Алексей Шумилин 4 октября 2021, 10:18

Фото: roscosmos.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин, спасший в 1983 году космический экипаж при пожаре на ракете-носителе на космодроме Байконур, скончался в Москве на 86-м году жизни, сообщил Роскосмос. «В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации. По информации пресс-службы корпорации, Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс», в осуществление космических программ ЭПАС, «Интеркосмос», а с 1998 по 2007 год был одним из руководителей программы «Морской старт». «Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса. Шумилин был награжден дважды орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу на пожаре», являлся лауреатом Государственной премии. Шумилин в сентябре 1983 года за мгновение до взрыва загоревшейся ракеты «Союз-У» на стартовом комплексе Байконура вместе с техническим руководителем по ракете Александром Солдатенковым выдал команду на включение системы аварийного спасения космического корабля «Союз Т», сохранив тем самым жизни космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову. В 1992-1997 годах был начальником космодрома Байконур.