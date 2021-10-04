СПЧ направил в кабмин предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы направила в правительство России предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях.

«Просим вас поручить профильным органам исполнительной власти проработать прилагаемые предложения и направить в адрес Совета свою позицию», – говорится в письме советника президента России, главы СПЧ Валерия Фадеева премьер-министру России Михаилу Мишустину, опубликованном на сайте Совета.

В СПЧ предложили органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения.

Совет предлагает разработать и принять концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле (буллингу), выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работы с ними.

Также в Совете считают необходимым усовершенствовать системы городского видеонаблюдения «Безопасный город» и их аналоги, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка. Кроме того, предлагается пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.