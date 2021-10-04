Разработку вакцины от всех видов COVID начали в США

Группа ученых армии США начали разрабатывать универсальную вакцину, которая будет защищать от всех видов коронавируса, сообщили источники The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, всего в мире над созданием «панкоронавирусной вакцины» работают около 20 исследовательских групп, передает РИА «Новости».

«Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий», – считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.

Он подчеркнул, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как ученые не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.

Ученые считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребовать годы разработок.

Отмечается, что группа ученых под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защитила животных от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в настоящее время они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.

Большинство ученых сейчас сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, так как он вызывает наибольшее беспокойство.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появится национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

Кроме того, председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев сообщил, что институт исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа.