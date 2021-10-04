В Кремле раскритиковали темпы вакцинации от COVID в России

Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони

Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.

«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.

С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.

Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.

Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.

«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД