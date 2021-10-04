В Кремле не располагают данными о месте задержания журналиста Можейко

Кремль не располагает информацией о том, где был задержан журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», – передает ТАСС слова Пескова в ответ на утверждения, что Можейко мог быть задержан в Москве.

Пресс-секретарь добавил, что хочет «обратить особое внимание» на то, что речь идет о гражданине Белоруссии. «Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов», – отметил представитель Кремля.

«Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания – нашей «Комсомольской правды». Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле пока нет ощущения, что позицию Москвы по ситуации с «Комсомольской правдой» в Минске слышат.

«Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной», – сказал Песков журналистам.

Между тем спецпредставитель «Комсомольской правды» Валентин Алфимов заявил, что адвокаты Можейко приступили к работе.

«Адвокаты работают, но еще не встречались (с Можейко )», – сказал спецпредставитель московской редакции. Он напомнил, что ранее был заключен договор с адвокатами, которые будут представлять интересы журналиста, редакция «Комсомольской правды» взяла на себя финансовую сторону этого вопроса.

В целом собеседник отметил, что информации о ситуации с журналистом белорусской редакции «крайне мало». «Пока официально госорганы не комментируют. Буду добиваться ответа», – сказал он.

Ранее в субботу сообщалось о задержании в Белоруссии журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Белоруссии.

Напомним, в субботу главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что для журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко, задержанного в Белоруссии, наняли двух адвокатов.