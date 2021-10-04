Онищенко указал на препятствия глобального подхода к борьбе с новыми вирусами

Работа над «принципом четырех C», которому предложил придерживаться глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, уже и так много лет ведется, однако в борьбе с пандемией COVID-19 мешает сильная политизация проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что рано или поздно мир может столкнуться с новой пандемией, в связи с этим всем странам следует вместе работать над проблемой, передают РИА Новости. Так он предлагает следовать в этом вопросе «принципу четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination).

«Китайский руководитель центра изложил банальные и, в общем-то, проводимые уже многие годы работы. Заявить, что человечество ждет новые пандемии, может любой человек, он даже не назвал какой именно вирус нас ждет. Это равносильно тому, что каждое утро встает солнце. Это закономерно, об этом пишут и говорят все документы, которые есть и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом говорили и мы в 2006 году, когда проводился саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге», – рассказывает Онищенко.

Он напоминает, что в российской культурной столице тогда была принята декларация по инфекционным заболеваниям, где все подробно обсуждалось. То, что Гао Фу объединил все процессы в четыре основных «принципа C» – не вызывает вопросов, поскольку эта работа уже ведется во всех этих четырех направлениях.

«Другое дело, что такое системное напоминание уместно, хотя ничего нового в этом нет. Однако, если бы это было чисто медицинской проблемой, то и врачи, и ученые-медики уже давно проводили бы эту работу. Америка обвиняет Китай, а Китай обвиняет Америку в искусственном происхождении коронавируса – эта проблема стала избыточно политизированной, идет информационно-террористическая атака», – объясняет депутат.

Врач подчеркивает, что проблема инфекционных заболеваний всегда была политической: обращение политиков на пандемию коронавируса акцентирует внимание на глобальности проблемы, принося дополнительные деньги, но политики настолько много, что это очень сильно затрудняет работу специалистов в сотрудничестве друг с другом.

«Что касается больших фармацевтических компаний, то они всегда заинтересованы в решении проблемы. Другое дело, что их нужно держать на своем месте. Они должны заниматься созданием вакцин, а не давать прогнозы и так дале. Пусть сосредоточатся на создании различных специфических средств защиты, в том числе вакцины, и это станет огромным достижением цивилизации, что не может не быть в их интересах», – заключил Онищенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пандемии ни раз меняли судьбу человечества: когда-то из-за вируса вымирали целые города, и великие державы оказывались в запустении, а иногда эпидемии запускали экономический рост.