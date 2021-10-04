Байдена призвали объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии

Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, где произошел крупный разлив нефти.

Объявление необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей, передает РИА «Новости».

«Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года (...) Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием», – говорится в обращении члена конгресса.

О масштабном разливе нефти стало известно в субботу, 2 октября. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж.

Еще неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана оказалось по меньшей мере 126 тыс. галлонов нефти (примерно 477 тыс. литров), образовалось большое пятно.

Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было «одним из самых разрушительных» за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован, передает ТАСС.

Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

Отмечается, что пострадавший участок побережья является популярным местом занятий серфингом и любителей пляжного отдыха.

Также представитель округа Ориндж Катрина Фоули сообщила, что нефть проникла в болото Талберт, крупный экологический заповедник, причинив «значительный ущерб», передает Reuters.

Significant ecological impacts in HB.

o Oil has washed up now onto the HB beachfront.

· We’ve started to find dead birds & fish washing up on the shore.



o @Calwild has a hotline for wildlife impacted from the oil. Oiled Wildlife Care Network at (877) 823-6926. pic.twitter.com/rtgExxTXZj — Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) October 3, 2021

На фоне этого в крупнейшей международной некоммерческой организации Oceana призвали Байдена выполнить свое предвыборное обещание и остановить бурение на шельфе, передает USA Today.

Отмечается при этом, что морское бурение в штате было ограничено после разрушительного разлива нефти в 1969 году у побережья Санта-Барбары, в результате которого в океан было сброшено 80 тыс. баррелей. Разлив в том же регионе в 2015 году привел к выбросу на берег и в Тихий океан 2,4 тыс. баррелей.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм возле Новороссийска, случившийся незадолго до этого, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье.

После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды, его передали в западное следственное управление на транспорте. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую.

В сентябре разлив нефтепродуктов произошел в Новосибирской области.