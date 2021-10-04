Служба безопасности Украины заставила 16-летнего подростка извиниться на камеру после его слов о том, что конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет по вине «бандеровских сволочей», а не России.

Подросток, переехавший из Авдеевки, которая расположена в нескольких километрах от Донецка, в Киев, свободно выражал свое мнение в соцсетях. По его словам, «война в Донецке началась не из-за России, потому что та ни на кого не нападала, а виноваты во всем бандеровские сволочи, действия которых расхлебывает вся страна», передает «Царьград».

Также подросток называл Украину неудачным проектом Запада, отмечая, что по достижении 18 лет уедет воевать на стороне ДНР. После этого украинские активисты написали жалобы в СБУ. Отмечается, что ведомство проводило с семьей «профилактическими беседами», а после заставила молодого человека записать видео с извинениями за свои высказывания.

Напомним, в январе между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца».