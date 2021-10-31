Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы

Граждане России, отравившиеся в Египте в отеле Хургады, выписаны из больницы, сообщил Глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб.

По его словам, все туристы были выписаны из медучреждения после оказания им необходимой медицинской помощи и лечения и размещены в других отелях. Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности, добавил он. Также Башар Абу Талеб уточнил, что вгостинице выявили еще несколько случаев отравления, однако без проявления симптомов, передает ТАСС.

«Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса», – говорится в сообщении.

Тем временем помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal в Хургаде закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы, передает РИА «Новости».

По его словам, во всех отелях на курортах Египта крайне строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, плюс проводятся регулярные проверки. В то же время, он отметил, в определенных ситуациях «имеет место человеческий фактор», а именно ошибки сотрудников гостиниц.

«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев – в нем проживают только те, кто приехал до этого. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля», – пояснил аль-Асы.

Помощник министра уточнил, что отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям. Оценивать эти параметры будут совместно минтуризма и минздрав.

Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов. Как стало известно позднее, после отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети. Позже число отравившихся в четырехзвездном отеле достигло 40 человек.