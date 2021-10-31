|
|
Правительство выделило почти 750 млн рублей регионам на выплаты по соцконтрактам
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на выплаты по социальным контрактам, сообщает пресс-служба правительства.
«Более 749,5 млн рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Деньги получат десять регионов: Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Горный Алтай и Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.
По словам Мишустина, выделенные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов.
Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности и выйти на самостоятельный источник дохода. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть ферму и так далее.
Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении.
Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00.
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.
На сфотографировавшуюся у Исаакиевского собора в трусах девушку завели дело
|
|
В отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в ГСУ СК по городу.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.
Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Стала известна цена российского газа для Молдавии
|
|
Молдавия в ноябре будет закупать газ у Газпрома по цене в 450 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну заявил на странице в Facebook, что, «исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров», то есть цена будет «в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт между Молдавией и Газпромом о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.
Спыну отметил, что переговорный процесс был непростым и включал много встреч, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также вопрос решался путем множества телефонных звонков на разных уровнях.
Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в эти непростые переговоры, и обещал позже предоставить больше деталей.
Ранее Молдавия объявила о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Сообщалось, что цена на российский газ для Молдавии может быть установлена в пределах 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия поставила условие проведения новой встречи в «нормандском формате»
|
|
Возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как «ширма для выгораживания действий их украинских протеже».
«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.
Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.
«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.
Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.
Меркель назвала два самых сложных кризиса за время ее работы на посту канцлера
|
|
Ангела Меркель, которая со вторника является и. о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию коронавируса самыми сложными кризисами за все время ее работы.
Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной, столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», передает ТАСС.
По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях, и «принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим».
Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение.
«Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», – указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.
Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков: «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории».
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов.
Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в браконьерстве коммуниста Рашкина
|
|
Опубликована видеозапись задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, в незаконной охоте на которого его заподозрили.
Рашкин на видеозаписи заявил, что в багажнике его автомобиля находится «мясо», которое он и его спутник Александр «здесь нашли». Видеозапись опубликована «Известиями».
Также в ролике депутат подтвердил, что разделанная туша в багажнике – это лось, и признал, что занимался разделкой убитого животного. Автор видео несколько раз отметил, что депутат весь испачкался в крови, и спросил парламентария, чья это кровь. Рашкин подтвердил, что это кровь лося.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Геннадий Зюганов не намерен вступаться за Рашкина и считает, что депутат подставил свою партию «на ровном месте».
Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобилебыла обнаружена туша лося при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».
Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.
Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.
Российский хоккеист Иван Биткин найден мертвым
Хоккеист Иван Биткин найден мертвым, по предварительной информации, он мог выпасть из окна жилого дома на 25-ом этаже на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что инцидент произошел накануне вечером, Биткин якобы выпал из окна на 25-ом этаже, передает ТАСС.
Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Биткину было 24 года, он воспитанник клуба «Салават Юлаев» из Уфы. Он попал в поле зрения представителей этой команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году.
Также он выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Всего в розыгрышах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 он сыграл в 12 матчах.
В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.
Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.
В США и Европе заявили о переброске Россией войск к границе с Украиной
|
|
Официальные лица в США и странах Европы выражают обеспокоенность в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной, утверждают источники американского издания The Washington Post.
По версии издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется, передает ТАСС.
Как следует из публикации, неназванные источники из числа официальных лиц «заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021, утверждается в статье.
Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В связи с этим в материале отмечается, что «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства» для нанесения удара в Донбассе.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». В пятницу на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook
Сотрудники службы судебных приставов начали принудительное взыскание с Facebook штрафов на общую сумму в 43 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, следует из электронного банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В субботу в бланке появилась информация о том, что судебным приставам поступили протоколы на 17 млн рублей, по которым начато исполнительное производство, передает ТАСС.
Ранее оно было начато по штрафам на общую сумму 26 млн рублей. Таким образом, общая сумма задолженности компании, над взысканием которой работает ФССП, составила 43 млн рублей.
Напомним, все штрафы назначены на основании решения 422 Мирового судебного участка Таганского района Москвы, который ранее признал Facebook виновным в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством России»).
Компания просила суд предоставить ей отсрочку для выплаты 17 млн штрафов, однако получила отказ.
США ответили на просьбу союзников касательно ядерного удара по России
|
|
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим.
«Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги [администрации США]. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине», – приводит слова неназванного американского чиновника РИА «Новости».
Он назвал ревизию военно-ядерной политики США рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Ранее стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. Немцы гневно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера об «опасности» отказа от размещения американского ядерного оружия в Германии, так как это якобы подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США.
На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, которые могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и обеспечивать сохранность ядерных боеголовок.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.
Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа
Заявки потребителей из Европы на поставки газа из России исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.
«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.
Путин на G20 заявил о профицитном бюджете у России
Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20.
В 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда, заявил президент страны, передает РИА «Новости».
«А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», – добавил Путин.
Также Путин затронул тему кризисных явлений на региональных энергетических рынках. По его словам, эти события показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики.
По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение пройдет 23 ноября.
В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн, в 2024 году – 4,1 трлн рублей.
Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» надо использовать для ревакцинации
Российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует Мурашко ТАСС.
Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».
Ранее стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.