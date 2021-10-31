Россияне сочли любовь важнее карьеры

Мужчины всех возрастов чаще женщин предпочитают любовь продвижению по службе, а для россиянок 35-45 лет на первом месте находится карьера, свидетельствует опрос SuperJob.

«Мужчины значительно чаще говорят о том, что чувства важнее роста по службе (40% и 29% соответственно), среди женщин все не так однозначно: они лишь незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33 и 31%). И если среди мужчин всех возрастов чувства на первом месте, то среди женщин такая позиция популярна лишь до 34 лет, для россиянок 35-44 лет на первом месте карьера, а среди женщин старше 45 практически поровну тех, кто выбирает чувства и рост по службе», – приводит сообщение ТАСС.

Женщины с доходом от 80 тыс. руб. чаще выбирают карьеру, в то время как среди мужчин с аналогичным уровнем дохода небольшой перевес все же у любви.

В целом, в том, что любовь для них важнее карьеры, признаются 36% россиян. Напротив, трое из десяти расставляют приоритеты в пользу карьеры. Каждый третий (34%) затруднился однозначно ответить на этот вопрос: «Важно найти баланс».

Опрос проводился с 1 по 25 октября, в нем приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За восемь лет, минувших с момента аналогичного исследования Superjob, позиции любви в этом споре изрядно сдали (на 9 п.п.), а позиции карьеры – укрепились (на 6 п.п.).

Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет.