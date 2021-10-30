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В пригородах Вашингтона усилили меры безопасности из-за угрозы терактов
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Полиция штата Вирджиния усилила присутствие на ключевых объектах в прилегающих к американской столице районах из-за потенциальной угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), сообщили источники телеканала CBS.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, правоохранительные органы получили предупреждение о потенциальной угрозе для торговых центров в пригородах Вашингтона, передает ТАСС.
«Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах», – заявил начальник полиции округа Фэйрфакс, расположенного к югу от американской столицы, Кевин Дэвис.
Согласно у телеканала информации, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, когда в США отмечают праздник Хэллоуин, а также в преддверии губернаторских выборов в Вирджинии, которые пройдут 2 ноября.
Напомним, в среду глава МИД России Сергей Лавров предупредил о маскирующихся под афганских беженцев террористах.
В сентябре директор ФБР Кристофер Рей заявлял, что террористические группировки ИГ* и «Аль-Каида*» (обе запрещены в России) планируют осуществить масштабные теракты на территории Соединенных Штатов. В том же месяце спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных беженцев. Как сообщали американские СМИ, власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты завершили вывод войск из Афганистана 30 августа. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Позже он сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».
Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ
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Ситуация в селе Старомарьевка в Донбассе сложная, в населенном пункте украинские солдаты удерживают 37 российских граждан, сообщили в МИД России.
«По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т. н. фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что сейчас обстановка в селе несколько разрядилась. «У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», – добавили в министерстве.
В сообщении говорится, что МИД продолжит наблюдать за развитием обстановки. Москва призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», – заключили в МИДе.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
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Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет
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Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и «Молдовагазом» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
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В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
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Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
Шарий сфотографировался на фоне Кремля
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Независимый журналист, блогер и лидер оппозиционной украинской политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий приехал в Москву и сфотографировался на Васильевском спуске возле Кремля.
Шарий опубликовал фотографию в Instagram.
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Он предположил, что это вызовет активный отклик в соцсетях и в комментариях к посту.
Подписчики поприветствовали блогера в России, а также предложили провести фан-встречу.
Напомним, на Украине против Шария заведено немало дел.
СБУ 16 февраля предъявила блогеру обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать блогера.
Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Также он заявил, что обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины.
В августе Шарий высказался о введенных против него и его семьи санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками Зеленского.
Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину
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Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.
«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.
«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.
«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.
По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
В OMV назвали сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2»
Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года, рассказал глава одной из компаний-инвесторов проекта – австрийской OMV Альфред Штерн.
«Проектная компания (Nord Stream 2 AG) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», – ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода «Северный поток – 2» в ходе пресс-конференции компании, передает агентство «Прайм».
18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе.
Вице-премьер России Александр Новак ране заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
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Байден назвал Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол»
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Президент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан, где он встретился с папой римским Франциском, пошутил о возрасте понтифика, назвав его «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке».
Байден в ходе встречи рассказал историю о чернокожем «Сэтчеле» Пейдже (Лерой Роберт Пейдж), который является самым старым игроком в бейсбол. Пейдж – питчер (подающий) негритянской лиги и игрок Высшей лиги (MLB). Свой последний профессиональный матч афроамериканец сыграл в возрасте почти 60 лет.
По словам главы США, когда бейсболист выиграл матч в свой 47-й день рождения и у него спросили о его ощущениях, тот ответил: «Я не так смотрю на возраст. Я смотрю на это так: сколько вам было бы лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?»
Этот же вопрос задал 78-летний Байден 84-летнему Франциску, передает CNN.
«Вам 65, – сказал президент. – Мне 60. Бог любит вас».
Ранее Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи.
До этого глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Известный российский сыровар Олег Сирота развелся с дочерью Германа Стерлигова
Российский сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» развелся с женой Пелагеей, дочерью известного предпринимателя Германа Стерлигова.
«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», – написал он в своем Facebook.
33-летний Сирота попросил не беспокоить его звонками.
В семье родилось четверо детей. Пара поженилась в 210 году, когда Пелагее было 19 лет.
Между тем в 2015 году Сирота рассказал «Комсомольской правде», что «выкупил» Пелагею у ее отца за «отличного орловского жеребца».
Развод прокомментировала и сама Пелагея.
«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены закончена», – сообщила она в Facebook.
Генерал-майор ВДВ в отставке Белянин покончил с собой в Подмосковье
Генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время», – сообщил источник ТАСС.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. В 1990-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.
Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами
Немецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.
В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.
«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.
Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».
Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.
Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».
За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».
Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.
Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем
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Депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, «находился за рулем в нетрезвом состоянии, в багажнике была туша лося», передает ТАСС.
Инцидент произошел ночью 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях «Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего Рашкина, вместе с ним находился 49-летний мужчина, передает портал «Регион 64».
Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.
«Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – сообщил источник.
Рашкину полицейский предложил пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.
В отношении депутата составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента.
На происшествие активно отреагировали в Сети. Так, общественный деятель, экс-сотрудник силовых ведомств, писатель Сергей Карнаухов в Telegram сравнил Рашкина и блогера Алексея Навального.
«Даже увлечения идентичны. Вот два фото. Разница по времени – более 10 лет. Смотрю и кажется, что это сделано в одно время и в одном месте. И убитый лось один и тот же», – отметил он, добавив к записи фото Навального с убитым лосем.
Карнаухов также обратил внимание на состояние Рашкина: «Пьяный он или нет – неизвестно. Но видео наглядно показывает его состояние (какое решит расследование). Убивал он лося или нет, также решит проверка. Но вопрос в другом: ему все снова сойдет с рук?».
«8 июля 2018 года вступили в силу изменения и поправки в Уголовном кодексе РФ в части ужесточения наказания за незаконную охоту. Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей или до пяти лет лишения свободы (...) Здесь может выясниться много отягчающих обстоятельств. Кого они убили – самку лося или самца. Было ли использовано служебное положение Рашкина или других лиц. Обстоятельств для выяснения достаточно. У следствия есть чем заняться. Это серьезное преступление. И это только то, что случайно стало известно. А что еще скрывает депутатский мандат Рашкина?» – задался вопросом блогер.
Политолог, общественный деятель Борис Якеменко отметил в Telegram, что «Рашкину, проигравшему выборы, но все-таки просочившемуся в Думу (...), похоже, не дают покоя лавры (генсека ЦК КПСС Леонида) Брежнева, любившего смело охотиться на привязанного к столбу кабана».
«Но Брежнев хотя бы охотился трезвым. Судя по тому, что Рашкин отказался от медосвидетельствования, он был еще и пьян. Вообще-то в его возрасте и состоянии нужно отказываться не от освидетельствования, а от пьянства. Иначе неровен час все пятнадцать борцов с прививками, чипами, вышками и контакторами лишатся своего вождя. А в целом красивая картина – ветхий пьяный коммунист героически побеждает беззащитного лося. Сюжет о Самсоне и льве в коммунистическом переложении. Впрочем, подождем результатов следствия», – добавил он.
«Ну чего, Валерий Федорович, мандат на стол и петь разлуку? Или опять отмажетесь, как с антиваксерскими митингами?» – написал автор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в Telegram-канале «Русский Сыч».
Напомним, в 2014 году Всероссийское общество охраны природы направило запрос в прокуратуру с просьбой проверить, не было ли в действиях блогера Навального признаков соучастия в незаконной охоте (ст. 258 УК).
Экологи отмечали, что фотографии с тушей убитого лося, которые Навальный разместил в своем блоге, сделаны летом, то есть в тот период, когда охота на лосей запрещена.
При этом после скандала с мертвым лосем Навальный перерегистрировал два охотничьих ружья Benelli на свою жену Юлию.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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