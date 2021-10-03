Женская сборная России победила в чемпионате мира по шахматам Россиянин Лагута стал чемпионом мира по спидвею 3 октября 2021, 11:59 Текст: Валентина Григоренко

Российский гонщик из Приморья Артем Лагута победил в общем зачете чемпионата мира по спидвею. Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них прошли в польском городе Торунь. 30-летний Лагута стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном занял четвертое место. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, дважды занял второе место и один раз – третье, передает ТАСС. Всего Лагута набрал 192 очка, второе место занял поляк Бартош Змарзлик (189), замкнул тройку лучших другой представитель России Эмиль Сайфутдинов (149), Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Россияне ранее ни разу не выигрывали мировые первенства. Сайфутдинов также занимал третье место в 2009 и 2019 годах. Напомним, что россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко 2 октября 2021, 15:18

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете. «Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram. Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны. Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае. Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию 2 октября 2021, 18:35

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

У США есть ряд неразрешенных проблем, представляющих для нее максимальную угрозу, в числе которых неконтролируемый рост долга, торговый дефицит и другие недостатки, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. Дерипаска обратил внимание на публикацию Economist, в которой рассказывается о кампании главы КНР Си Цзиньпина по «очищению Китая» от проблем капитализма. «Америка может, конечно, помечтать, что председатель Си наделает слишком много ошибок в ближайшее время или китайская бюрократия взбунтуется. Но это не решит тех проблем, которые для нее представляют максимальную угрозу», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале. Предприниматель перечислил ряд самых важных угроз США. К их числу он отнес неконтролируемый рост федерального долга без создания источников для его погашения или рефинансирования; торговый дефицит; отсутствие компетенций в модернизации базовой инфраструктуры на территории США; сильное военно-промышленное лобби, требующее конфликтов по всему миру. Также в число проблем он записал отсутствие программы по развитию ядерной энергетики (как основы низкоуглеродной экономики) и зависимость от импорта по многим сырьевым позициям из не очень дружественных стран. «США хотелось бы выиграть немного времени, но Китай-то не остановишь: финтехнологии и цифровой юань обеспечат ему перевес в глобальной торговле, особенно когда долларовые расчеты серьезно осложнены санкционными обязательствами (привет старперам в Сенате), а воссоединение с Тайванем в 2025-2026-м не только решит оставшиеся технологические проблемы, но и сделает Тихий океан внутренним китайским водоемом. Так вот незаметно американская мечта может стать американской трагедией», – указал бизнесмен. При этом России не будет легче в том мире, где Китай «уже не добрый плюшевый панда, а сильный дракон», предупредил он. В связи с этим Дерипаска призвал как можно скорее опубликовать обновленную стратегию России в Азии с серьезным ускорением в развитии регионов за Уральским хребтом, учитывающую новую роль Китая. Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе 2 октября 2021, 17:45

Фото: ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Заявления об возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой ЕС из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной, считают читатели британского издания Daily Express. «ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», – цитирует читателя Birdmaniw РИА «Новости». «Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее» – добавил Sdemnips. «Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», – считает K69tie. «Причина нынешней газовой проблемы – бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу «Северного потока – 2», поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», – указал FoxyStar «Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», – подвели итог читатели. Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки. Саакашвили показал новую украинскую жену 2 октября 2021, 13:07

Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Текст: Вера Басилая

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию. Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей. После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2» 2 октября 2021, 16:22

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости». Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа 2 октября 2021, 18:17

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения. Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости». Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом. «Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок. Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2». Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Испании рассказали о счастье жителей России 2 октября 2021, 16:46

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские граждане счастливы, поскольку платят существенно меньше за электроэнергию, чем испанцы, написал журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас. Журналист поговорил с адвокатом из Москвы Татьяной, которая регулярно ездит в Европу, особенно в Италию. Та сообщила, что не желает переезжать на Запад, несмотря на повышенные доходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты. «Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», – рассказала собеседница испанского репортера. Автор статьи отметил, что россиянка лишь указала на факт: в Европе статья коммунальных расходов гораздо более ощутима. «Энергетическая бедность» в России относится к научной фантастике, цены на энергоносители в России гораздо ниже, чем в Западной Европе. Мархинедас полагает, что это связано с тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их. «Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», – указал он. Он привел данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля), в Испании цена за тот же объем электричества составляет 0,223 доллара (16 рублей). Журналист подсчитал расход за месяц на электричество: в московской квартире площадью 70 кв. метров за месяц за электричество владельцы платят порядка 1,7 тыс. рублей, что меньше 20 евро. «Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <...> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», – указал Мархинедас. В США призвали отомстить России за «гаванский синдром» 2 октября 2021, 19:29

Фото: our-planet.berlin/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенным Штатам необходимо отомстить России за «гаванский синдром» у американцев, уверен обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер. Случаи недомогания у американских государственных служащих, которых называют «гаванским синдромом», случаются не без «вмешательства извне», заявил Киллмейер, передает РИА «Новости». «Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», – отметил он. По его мнению, Россия бросила США вызов и ждет ответной реакции. Вашингтон при этом в затруднительном положении, руководство страны собирает доказательства и пытается выявить механизм, провоцирующий недомогания. «Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни <...> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», – заключил Киллмейер. В конце сентября один из сотрудников команды директора ЦРУ США Уильяма Бернса во время поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром». Ранее Бернс заявлял, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных. Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию. Умер актер Андрей Дубовский 2 октября 2021, 19:41

Фото: facebook.com/teatrpushkin

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Андрей ДубовскийНа скончался на 65-м году жизни, сообщил московский Театр имени Пушкина. «Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский», – сообщил театр в своем Facebook. Дубовский в 1980 году закончил ГИТИС, после чего начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в театр имени Пушкина. Сыграл во множестве постановок, включая «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня». Известен по кинофильмам «Если бы знать...», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и т.д. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев в беседе с ТАСС отметил, что Дубовский многие годы был одним из ведущих актеров, но последние 10 лет почти не выходил на сцену. «Андрей Федорович Дубовский не числился в труппе в последние годы. Но работал действительно в театре долго. Он пришел в 1988 году и в течение долгих лет был одним из ведущих артистов, играл очень много, в основном в 1980-1990-х годах. Но у него случился инсульт в достаточно молодом возрасте, и последние десять лет на сцену Дубовский уже практически не выходил, около семи лет назад уволился из театра по состоянию здоровья», – рассказал Писарев. Худрук театра описал артиста как честного и благородного человека, который, как только понял, что в театре больше играть не может, ушел. «Он был человек очень достойный. Я помню наш с ним разговор. Я предложил ему еще какое-то время побыть в труппе, хотя бы на полставки, для поддержки, но он сказал, что у него нет будущего в театре, он это понимает, поэтому чужое место занимать не может», – пояснил худрук. Писарев отметил, что когда делал редакцию спектакля «Ревизор», то специально для этого актера придумал небольшую бессловесную роль. Эту роль артист исполнял с палочкой, поскольку ему уже трудно было ходить. «Приезжал, но потом ему уже стало трудно ходить. Андрей Федорович практически последнее время из дома не выходил. Мы его, конечно, не забывали, многие с ним из театра дружили, постоянно были на связи, ездили в гости, поздравляли на праздники», – поделился воспоминаниями он. Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони 2 октября 2021, 19:11

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания. «Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале. С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru. Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию. Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов. «Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы 2 октября 2021, 19:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%. В правящей партии празднуют победу. Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33. По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур. Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК. Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах. Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии 2 октября 2021, 13:09

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости». Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников». «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В Афганистане направили на границу «батальон смертников» 2 октября 2021, 16:34

Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Замгубернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что к границам страны отправят специальный «батальон смертников», сообщают местные СМИ. Ахмади заявил о создании «эксклюзивного батальона смертников», его перебросят к границам Афганистана, в том числе к границам провинции Бадахшан, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Khaama Press. Бадахшан находится на границе с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном. В конце сентября МИД сообщил, что поступают новости о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе. Москва призывала Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации. Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась в августе победой талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России). Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию. В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили 2 октября 2021, 14:30

Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани. «Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом. «Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он. Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Москва отреагировала на задержание журналиста «КП Беларусь» 2 октября 2021, 17:06

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о задержанном журналисте «КП Беларусь». «Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», – сказала дипломат ТАСС. Ранее в субботу сообщалось о задержании в Белоруссии журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре «Весна» сообщили, что журналист написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии на текущей неделе, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси». Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется. Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.