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Попова объяснила, почему РФ не закрывает границы из-за COVID
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Коронавирус распространяется в основном внутри России, это не завозные случаи из других стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала российских туристов, планирующих поездку в предстоящие нерабочие дни, соблюдать антиковидные меры предосторожности.
Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах
С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.
Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».
Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».
В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.
Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей
Количество смертей после COVID-19 у детей выросло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о том, что в столице каждый день выявляют около тысячи детей, зараженных SARS-CoV-2. Раньше показатель составлял лишь 200-300 детей. По словам чиновницы, в день госпитализируют от 20 до 30 пациентов этой возрастной категории.
Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по всей стране выявили около 60 тыс. детей с коронавирусом, у половины из них остро проявляются симптомы. Он добавил, что если сравнивать с прошлым годом, то число зараженных детей стало намного больше.
Ранее в Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль.
Киев обвинил церковь в «российской пропаганде» против вакцинации
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»
Отказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».
Мешков подчеркнул, что в России «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.
В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.
При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.
«Вижу, что в последующие месяцы придется объяснять, что Россия не намерена вмешиваться в выборы во Франции. Это выбор французского народа, кто будет президентом Франции. А мы будем готовы работать с тем президентом, которого выберет французский народ», – заявил посол.
Напомним, Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при из-за ограничений, связанных с коронавирусом. МИД заявлял о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами.
В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2
Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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Академик РАН рассказал о ситуации с инсультами в России
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Большинство граждан, которые имеют заболевания, предшествующие инсульту, не достаточно внимательно относятся к своему здоровью, подвергая себя дополнительному риску, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
С 2006 года ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Он является одной из острых медико-социальных проблем во всем мире, в том числе и в России, и часто становится основной причиной смертности и инвалидизации населения.
«Ситуация с инсультами в нашей стране не очень хорошая, потому что, к сожалению, у нас очень своеобразная ситуация с лечением артериальной гипертонии, как основной причины инсультов. У населения более-менее информация есть, люди знают, что такое гипертоническая болезнь, более того, знают, как ее лечить, это показывают наши исследования, которые мы проводили в последние годы. Кроме того, в принципе лечатся порядка 60 % больных гипертонией, но если мы говорим о достижении целевых уровней давления, то этого, к сожалению, достигают не более 17–20 %», – говорит Беленков.
Соответственно, продолжает врач, около 80% страдающих гипертонической болезнью, которые потенциально склонны к инсульту, лечатся неадекватно: либо не соблюдают дозы, либо их регулярность – не достигают целевых уровней давления, которое сейчас должно быть у всех не более чем 130 на 80. «Пионерским» (идеальным) давлением является 120 на 80. Заболевания, которые предшествуют инсульту: артериальная гипертония и атеросклероз, с которым, по словам собеседника, ситуация обстоит немного лучше.
Он отмечает, что создание специализированных центров для лечения инсульта существенно снизило смертность от него, потому что людям стало проще получать высокотехнологичные методы лечения. Кроме того, благодаря самоотверженному труду эндоваскулярных хирургов, в России наблюдаются неплохие достижения в области оказания экстренной помощи при инсульте. С точки зрения профилактики и лечения больных от заболеваний, которые приводят к инсульту, то здесь пока гордиться нечем.
«В молодом и среднем возрасте инсульт чаще у мужчин, а вот после 65–70 – у женщин. Женщины вообще болеют теми же болезнями, что и мужчины, но позже, потому что их защищают женские половые гормоны. Кроме того, коронавирусная инфекция также повлияла на ситуацию с инсультами, причем несколькими путями. Первое, само заболевание, то, как мы понимаем суть коронавирусной инфекции, поражает эндотелий сосудов (внутренний слой сосудов, который их выстилает). И, конечно, это бесспорно отягощает лечение сосудов, самого заболевания и разной сосудистой патологии», – рассказывает Беленков.
Второе, к сожалению, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране тяжелая, клиники, в том числе и специализированные, вынуждены перепрофилировать под ковидные госпитали, объясняет академик. Такая ситуация происходит не только в России, но и во всем мире. В связи с этим, возрастает количество сложных, тяжелых случаев инсульта дома: зачастую слишком поздно оказывается помощь.
«Поэтому мы всех призываем вакцинироваться, чтобы облегчить работу врачам. Чтобы мы могли работать по нашей специальности, а не по инфекциям. То есть это происходит не от незнания, как оказать правильно помощь при инсульте, а из-за загруженности. Соответственно, поскольку многие специализированные центры закрыты, гражданам непросто получить высокотехнологичную помощь, в связи с чем они вынуждены искать работающую по профилю клинику, либо откладывать процедуру. А любое откладывание процедуры, конечно же, утяжеляет прогноз», – делится специалист.
Для того, чтобы сократить число инсультов в стране, по мнению врача необходимо бороться с заболеваниями, которые гипотетически могут привести к инсульту. «Как говорят старые хирурги, лучшая операция та, что не сделана. То есть та, к которой не довели пациента, лечили так, что ему не потребовалась операция. Здесь решение – лучше не допустить инсульт, чем его вылечить. Скучный здоровый образ жизни, регулярные терапии современными аппаратами, которые позволяют практически спасти человека от ситуации – это должно стать приоритетом пациентов», – заключил Беленков.
Ранее в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что в шесть вечера по Москве 29 октября в поддержку акции по борьбе с инсультом на Останкинской телебашне появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне, передает TACC. Кроме того, красной подсветкой зажгутся телебашни в Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, а также других городах России.
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Оперштаб ответил операторам на просьбу разрешить работу салонов связи в Москве
С 28 октября по 7 ноября салоны сотовой связи в Москве могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Оперштаб отметил, что «салонам сотовой связи работать не запрещено». Однако «доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен». Указывается, что им разрешено «продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Оперштаб пояснил, что «ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», передает РИА «Новости».
Напомним, компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни.
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В Ереване месячный ребенок умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
«В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан» сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка», – передает РИА Новости со ссылкой на пост Даниелян в Facebook.
Сообщалось, что ребенок был госпитализирован 19 октября, а 26 октября его подключили к аппарату ИВЛ. У маленького пациента диагностировали коронавирусную инфекцию
В Армении с начала пандемии скончались 6232 человека, а всего инфицированы 304 546 граждан. С 20 октября в стране объявлен карантин.
Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания.
Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», – передает его слова РИА «Новости».
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.
Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.
Ранее Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Гинцбург дал оценку сроку действия назальной вакцины от коронавируса
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что «этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода, может быть, и реже», передает РИА «Новости».
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Ранее Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.
Гинцбург заявлял, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны.
До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
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В России выявили 39,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3442 (8,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7511, Санкт-Петербурге – 3452, Московской области – 2556.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 432 546 человек в 85 регионах.
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Также за сутки зафиксировано 1163 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 236 220 человек.
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Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии
Граждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по закону, но и за продолжение эпидемии в стране, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, приводит ее слова пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.
Голикова призвала тех, кто «решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», передает ТАСС.
Она также указала, что планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство.
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Вместе с тем ситуация осложнилась в 13 регионах страны, «мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения».
«Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», – подчеркнула Голикова.
По данным тепловой карты, ситуация осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.
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Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
Между тем в России количество выявленных случаев коронавируса перевалило за 8,4 млн, число заболевших растет.
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Талибы проявили интерес к поставкам российских вакцин от коронавируса
Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан*» (запрещено в РФ) заинтересовано в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан, сообщил назначенный талибами* министр здравоохранения во временном правительстве Каландар Ибад.
«Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность. Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», – передает ТАСС слова министра.
«Три-четыре месяца назад ситуация с COVID-19 была серьезной, а уровень смертности достаточно высоким. Особую тревогу вызывало распространение индийского штамма, – сообщил Ибад. – Однако после того, как регулярное пассажирское авиасообщение прекратилось в середине августа и границы с соседними странами закрылись, ситуацию удалось нормализовать, а смертность пошла на убыль. Мы ведем соответствующую статистику, которая позволяет нам делать такие выводы».
По его словам, США пока не предоставили Афганистану вакцину от коронавируса, обещанную на переговорах между талибами* и американскими дипломатами 9 октября в столице Катара Дохе. «После вывода войск США из Афганистана новых партий вакцины не поступало. Тем не менее у нас сохранились дозы вакцины, поставленные ранее, и мы готовы их использовать. Также мы рассчитываем получить вакцину, которую обещал поставить Китай в виде гуманитарной помощи», – сообщил глава афганского Минздрава.
Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением 38,9 млн человек выявлено более 156 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 7 262 инфицированных скончались. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.
Юристы разъяснили правила проведения ремонта в нерабочую неделю
Во время нерабочей недели проводить ремонтные работы в квартирах можно в любой день, если это не праздник и не выходной, заявляют юристы.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя не является полностью выходными или праздничными днями, поэтому строительные и шумные работы осуществляются в обычном режиме, передает РИА «Новости».
«Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1-3 ноября)», – сказал он, уточнив, что пятница (5 ноября) в 2021 году отнесена к выходным дням, соответственно, шуметь в этот день тоже запрещено.
Между тем управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин отметил, что понятие нерабочих дней введено совсем недавно и пока в законодательстве не детализируется, однако, «если следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно в эти дни придерживаться правил выходного дня».
Он напомнил, что в каждом регионе существуют свои правила, ограничивающие время проведения ремонтных работ. В Москве, например, действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». По нему совершать ремонтные работы можно в будни до 19 часов с перерывами в 13.00-15.00.
Административная ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным административным законодательством. В среднем по России нарушителей тишины в ночное время ожидает штраф в пределах 1-2 тыс. рублей для граждан.
Если же соседи нарушают закон и шумят в запрещенное время, жильцы дома в праве вызвать полицию, а также обратиться через электронное заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор.
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Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
В Кремле сказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей от COVID
Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля, его должны принимать специалисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов», – сказал он, отвечая на вопрос, как в администрации главы государства относятся к введению обязательной вакцинации детей от коронавируса и QR-кодов.
«Это не прерогатива Кремля», – цитирует Пескова ТАСС.
Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
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