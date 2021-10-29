Российское движение школьников отметили за поиск талантов

Российское движение школьников (РДШ) отмечает шесть лет со дня основания. Министр просвещения Сергей Кравцов в своем видеопоздравлении отметил важность совместной работы РДШ и министерства, а также пообещал и дальнейшую поддержку организации со стороны Минпросвещения России.

«Сейчас особое внимание в нашей стране уделяется разностороннему развитию школьников, раскрытию их талантов. Наш ориентир – сделать для ребят школьную жизнь по-настоящему интересной и насыщенной. И сегодня мы отмечаем день создания самого крупного и яркого движения школьников, которое помогает Минпросвещения России реализовывать масштабные воспитательные проекты, мероприятия, объединяющие школьников из всех регионов страны, ваши уникальные творческие решения. Использование игровой формы и других форматов позволяет находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего. На сегодняшний день Движение охватывает уже более 20 тыс. школ. Я уверен, что с каждым годом их количество будет только расти. (...) Министерство просвещения обязательно будет вас в этом поддерживать», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Движение уже поздравили партнеры и амбассадороы проектов организации, среди опубликованных видеопоздравлений от: группы «Интонация», шеф-повара Константина Ивлева, Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, актера Дмитрия Грачёва, депутата Государственной Дума Анатолия Вассермана, профессора Российской академии наук Сергея Готье, доктора технических наук, профессора Ивана Бортника, ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева и многих других.

«Дорогие друзья, мы с вами стали взрослее, старше, мудрее. С Днём рождения Российское движение школьников! Российское движение школьников растёт с каждым годом. Появляются новые проекты, к нам присоединяется всё больше и больше ребят. Очень хочется, чтобы все смогли реализовать свои планы и задумки. Ну а мы вам в этом поможем. Российское движение школьников всегда рядом. Поздравляю всех активистов РДШ во всех регионах нашей прекрасной страны. С Праздником и с Днём рождения!» – говорит в своем поздравлении председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Глава Российского движения школьников Ирина Плещева отпраздновала день шестилетия организации вместе с детьми, ставшими участниками смены «РДШ – территория самоуправления» в МДЦ «Артек». Ими стали 600 активных школьников – победители конкурсов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В течении двух дней накануне праздника ребята разработали примерную модель школьного самоуправления, Манифест школьного самоуправления, а также предложения в программу Всероссийского форума школьного самоуправления, который запланирован в 2022 году.

«Я думаю, это очень символично, что День рождения РДШ мы празднуем в Артеке. В стране сейчас, к сожалению, ситуация с ковидом таким образом обстоит, что не оказалось возможности очно отпраздновать день рождения, да еще с таким масштабом. Сейчас получилось, что две тематически смены РДШ проходят в Артеке, причем одна лучше другой. Обе про будущее, про влияние сами школьников на жизнь, которую мы каждый день с вами строим. Для нас, конечно, очень важно, что это проходит на территории Артека. Это символично и с учетом того, что мы вместе с ВДЦ очень много-много времени занимаемся тем, что пишем новую программу воспитания, составляем учебные модули, проводим обучение людей, которые непосредственно возвращаются к ребятам, в школах являются их навигаторами», – отметила Плещева.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25000 школ – это более 1,3 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Четыре входят в национальный проект «Образование»: «Добро не уходит на каникулы», «Лига вожатых», «Навигаторы детства» и «Классные встречи».