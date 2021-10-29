Стало известно об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в Воронежской области

Департамент здравоохранения Воронежской области заявил об отсутствии на данный момент в регионе запаса вакцины «Спутник Лайт», при этом в наличии 96 тыс. доз совокупно «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

«По состоянию на 29.10.2021 всего в Воронежскую область поступило 1 080 425 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В Воронежской области имеются в наличии вакцины: «Гам-Ковид-Вак» – 84 726 доз, «Эпиваккорона» – 9 585 доз, «Ковивак» – 1 468 доз, «Спутник Лайт» – 0 доз», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.

К утру пятницы число привитых от коронавируса жителей региона составило 931 300 человек, в том числе двукратно – 800 374 человека. Ревакцинацию прошли 84 538 жителей области.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября – более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.

В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября.

Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.

По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.

В четверг о дефиците вакцины «Спутник Лайт» сначала сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге. В поликлиниках города остается только 35 тыс. доз, а информации о новых поставках пока нет. Затем о дефиците этой же вакцины рассказали власти Вологодской и Свердловской областей.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сказала газете ВЗГЛЯД, что дефицит «Спутник Лайт» объясняется массовой вакцинацией населения, система здравоохранения не ожидала такого наплыва и не запланировали необходимый объем препарата.

Вакцина «Спутник Лайт» отличается от «Спутника V» тем, что она состоит из одного компонента, поэтому особенно востребована у тех, кто хочет оперативно получить сертификат о вакцинации. По сути, это первый компонент «Спутника V». Принцип работы тот же, что и у полновесной вакцины: аденовирус, лишенный возможности размножаться, играет роль доставщика кусочка гена, копирующего коронавирус. Даже один укол создает иммунитет, который защищает от коронавируса.

Однокомпонентный препарат был зарегистрирован в мае этого года и прошел две фазы испытаний. Третий этап продолжается и завершится в начале следующего года.

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