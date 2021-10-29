Стало известно о мерах поддержки регионов на фоне пандемии со стороны губернаторов новой волны

Губернаторы новой волны активно принимают самостоятельные решения по поддержке регионов на фоне пандемии, это и кампания по вакцинации, и индивидуальные меры, которые складываются из ситуации в каждом субъекте.

Губернаторы шести субъектов федерации уже приняли решение о досрочном, с 25 октября, начале «коронавирусных каникул». Новые ограничения вступили в силу в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях и в Пермском крае, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что высокая степень самостоятельности губернаторов в принятии решений по поводу «ковидной повестки» обусловлена тем, что ситуация с заболеваемостью разнится от региона к региону.

В сложившихся условиях федеральный центр задает общую рамку действий, а главы субъектов принимают необходимые для их жителей меры. Это касается и мер поддержки граждан, и дополнительной заботы о медицинском персонале, и, конечно, кампании по вакцинации населения. Таким образом, на плечи губернаторов новой волны ложится особая ответственность за жизнь и здоровье граждан.

В регионах активно реализуется комплекс мер по наращивания темпов вакцинации, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Например, на Камчатке запустили акцию «Победим COVID вместе», цель которой – ускорить темпы вакцинации населения. В рамках акции каждую неделю происходит розыгрыш призов среди привитых жителей региона.

В Тюменской области региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Департамента здравоохранения отметит специальным знаком «У нас безопасно» торгово-развлекательные организации, где 60% и больше сотрудников привиты от коронавируса.

В Челябинской области увеличили количество пунктов круглосуточной вакцинации. Прививку от ковида в любое время дня и ночи можно сделать уже в 19 медучреждениях региона.

Также необычная акция прошла в Забайкальском крае: жители региона, находящиеся в социальных учреждениях края (детские дома, дома инвалидов, дома престарелых), записали видеообращения и напомнили жителям региона о важности прививки.

Принимаемые меры и успехи отдельных регионов в борьбе с коронавирусом демонстрируют, что улучшение ситуации с пандемией – это всегда работа, требующая сплоченности граждан и власти.

Близость к людям, живущим в регионе, и понимание их проблем позволяют губернаторам новой волны выстраивать стратегию, которая нацелена на заботу о здоровье и благополучии граждан, чтобы в фокусе любых принимаемых решений находился в первую очередь человек.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

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