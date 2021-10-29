В Кремле оценили влияние переговоров с Молдавией на внешнеполитический имидж России

Отсутствие договоренностей с Молдавией по газу никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России и Газпрома, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что к имиджу Газпрома ситуация с переговорами с Молдавией также не имеет никакого отношения, компания выполняет все взятые на себя обязательства. «Имидж Газпрома великолепен, – указал Песков. – Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что Газпром точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу Газпрома это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. Газпром не может отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания».

По словам Пескова, де-факто договориться с Молдавией по газу не удалось.

«Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры по газу с Молдавией.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.

Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.