Гинцбург дал оценку сроку действия назальной вакцины от коронавируса

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что «этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода, может быть, и реже», передает РИА «Новости».

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Ранее Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.

Гинцбург заявлял, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны.

До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.

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