Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок

Очные контакты всегда лучше удаленного общения, но пандемия и эпидемиологическая опасность создают ту реальность, в которой приходиться жить, в том числе и президенту Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Конечно, очные контакты всегда лучше, но существуют реальные условия, в которых мы живем, реальная пандемия, эпидемиологическая опасность, поэтому это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту», – передает РИА Новости ответ Песковав на вопрос, не сожалеет ли президент, что из-за пандемии не может поехать в какие-то страны.

Песков добавил, что при визитах Путина за рубеж «туристическая составляющая в поездках минимальна или вообще отсутствует».

По словам Пескова, Кремль проинформирует о планах Путина на День народного единства, 4 ноября после того, как они будут окончательно сформулированы.

«Мы проинформируем вас своевременно, после того, как они будут окончательно сформулированы», – ответил он на вопрос о планах главы государства на 4 ноября, в том числе о возможности его поездки в Севастополь.

Ранее в Кремле опровергли введение запрета на поездки в нерабочие дни.