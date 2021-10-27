Россиян предупредили об изменении цен на продукты перед Новым годом

Россиянам не рекомендуют запасаться продуктами впрок, чтобы широко отметить Новый год, рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

По ее мнению, перед праздниками товары с длительным сроком годности будут стоить столько же, сколько и в октябре. Более того, на них могут даже объявить предпраздничные скидки, передает радио Sputnik.

«В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям», – отметила она.

Нагайцева добавила, что временному подорожанию могут подвергнуться именно скоропортящиеся товары, которые невозможно приобрести заранее. В частности, перед Новым годом, как и перед Пасхой, не исключен рост цен на куриные яйца, а также на свежие овощи и зелень.

«Продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже», – добавила она.

При этом не исключено и снижение цен на некоторые скоропортящиеся товары. Так, эксперт утверждает, что мясо птицы перед Новым годом продается дешевле, чем в октябре. Цены на этот товар растут в «шашлычный сезон» с апреля по октябрь, а затем снижаются. «Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен», – объяснила она.

Ранее основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что индекс продовольствия в мире за последний год вырос на 27%, рост цен стал рекордным за последние 40 лет.