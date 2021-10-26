В правительстве прогнозируют увеличение доли мигрантов

Правительство России ждет к 2030 году постепенного увеличения числа мигрантов, если на ситуации не отразится пандемия коронавируса, следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Показатель миграционного прироста составит 27,3 в 2021 году, а в 2030 году уже 27,4. Плановые значения могут быть скорректированы с учетом распространения коронавируса, передает РИА Новости.

Так, коэффициент прироста числа мигрантов в 2022 году, если сравнивать с текущим годом, уменьшился до 14,6, а затем он опять начет расти.

Отмечается, что коэффициент рассчитывается как показатель мигрантов по сравнению с убывшими гражданами на 10 тыс. населения страны.

«На постоянной основе будут создаваться условия для увеличения потока в Россию из-за рубежа талантливой молодежи и квалифицированных кадров, привлечение и закрепление инвесторов», – говорится в документе.

Чтобы повысить привлекательность России, для мигрантов создадут программы поддержки русского языка за рубежом.

Ранее сообщалось, что российские медики начали обследование граждан Узбекистана, желающих въехать в РФ в рамках пилотного проекта. Всего предстоит проверить 10 тыс. мигрантов, в день должны проходить по 250 человек.

В Ташкент врачи прибыли из Красноярска, первые дни они занимались организационными вопросами.