Глава IТ-управления Кремля назвала неэтичным навязывание решений искусственного интеллекта человеку

«Я считаю, что неэтично, когда человеку навязываются в жесткой форме те или иные решения, которые он, может быть, даже не осознает», - заявила начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Если человек осознает, что на него оказывается давление, что он работает с теми или иными алгоритмами, когда он понимает, как работают эти алгоритмы, тогда решения он принимает осознанно. Если же у человека нет такой информации и он не обладает определенными "IТ-продвинутыми" навыками, знаниями в сфере информационной безопасности, безусловно, в данном случае он подвергается явному манипулированию. Это, мне кажется, совершенно неэтично в данном случае», - передает ТАСС слова Матвеевой.

По ее словам, в части возможности использования искусственного интеллекта в критически важной информационной инфраструктуре в России важно, чтобы использовались проверенные и предсказуемые решения. При этом она подчеркнула, что в целом вопрос использования ИИ в такой инфраструктуре страны в данный момент является сложным.

«Мне кажется, как раз это важно, чтобы в рамках критически важной инфраструктуры работали такие же и алгоритмы искусственного интеллекта, и сам искусственный интеллект, который разработан, безусловно, российскими разработчиками, для того, чтобы мы понимали, какие мы можем получить результаты его работы», - считает глава IТ-управления. Она отметила, что сейчас в стране достаточно много российских компаний работают в рамках разработки отечественного искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что рекомендательные системы соцсетей стали инструментом манипуляции общественным мнением. Депутат Госдумы Антон Горелкин в интервью газете ВЗГЛЯД сообщал, что лента Facebook, например, отображет политические взгляды администрации сети. Он считает, что администраторы сетей Instagram и WhatsАpp прикрываются борьбой с экстремизмом, сексизмом, поддержкой ЛГБТ, когда хотят оправдать работу подобных «рекомендательных алгоритмов», которые становятся инструментом манипуляции.

Он отмечает, что социальные сети начинают формировать «интересные» новостные ленты якобы под предпочтения конкретного человека. Но на самом деле, такое впечатление формирует алгоритм, и оно ложное, считает эксперт.

Поэтому действующие в Рунете иностранные соцсети должны раскрыть механизм своих «рекомендательных сервисов», полагает Горелкин. Все это позволит остановить манипуляции политической сферой.